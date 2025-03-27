Нижегородский аэропорт экстренно принял пять рейсов из Москвы этой ночью

В ночь на 4 апреля пять самолетов, направлявшихся в Москву, совершили внеплановую посадку в нижегородском аэропорту. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Причины, по которым воздушные суда изменили маршрут, официально не раскрываются. Известно, что после дозаправки все самолеты продолжили полет и прибыли в столицу.
При этом работа нижегородского аэропорта не была нарушена — все регулярные рейсы выполнялись в соответствии с расписанием.
Накануне мы рассказывали про эвакуацию в аэропорту имени Чкалова. Там сработала пожарная сигнализация.
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