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Общество

Нижегородский аэропорт экстренно принял пять рейсов из Москвы этой ночью

04 апреля 2025 09:48  [1] Общество
Нижегородский аэропорт экстренно принял пять рейсов из Москвы этой ночью

В ночь на 4 апреля пять самолетов, направлявшихся в Москву, совершили внеплановую посадку в нижегородском аэропорту. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Причины, по которым воздушные суда изменили маршрут, официально не раскрываются. Известно, что после дозаправки все самолеты продолжили полет и прибыли в столицу.

При этом работа нижегородского аэропорта не была нарушена — все регулярные рейсы выполнялись в соответствии с расписанием.

Накануне мы рассказывали про эвакуацию в аэропорту имени Чкалова. Там сработала пожарная сигнализация.

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Теги:
Аэропорт
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