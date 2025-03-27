Нижегородки получили награды за вклад в цифровую безопасность детей Общество

Фото: Альянс по защите детей в цифровой среде

Две представительницы Нижегородской области вошли в число лауреатов премии "За безопасное цифровое детство", церемония которой прошла в Москве в Национальном центре "Россия". Об этом сообщила пресс-служба Альянса по защите детей в цифровой среде.

Победу в номинации "Уроки безопасности в Сети" одержала Полина Черкасова с проектом веб-квеста под названием "БЕЗопасности". По ее словам, квест создан для школьников и помогает в игровой форме распознавать риски в интернете и учиться безопасному поведению в цифровом пространстве.

"Я очень рада, что мой проект был высоко оценен. Это мотивирует двигаться дальше и воплощать новые идеи", — рассказала Черкасова.

Еще одна жительница региона, Елена Павлова из "Богородской школы №8", заняла третье место в рамках спецприза от платформы "Сферум".

Организаторы премии отметили, что в этом году участие приняли представители всех российских регионов, а также Республики Беларусь. Конкурс проводился в четырех номинациях: "Уроки безопасности в Сети", "Цифровая безопасность семьи", "Будущее Интернета" и "Лучший проект экспертного сообщества".

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко в своем обращении к участникам премии и форума подчеркнул важность объединения общества перед лицом цифровых угроз и сохранения культурных ценностей в условиях стремительного развития технологий.

Генеральный директор АНО "Диалог" и "Диалог Регионы" Владимир Табак в своей речи обратил внимание на актуальную проблему дипфейков — контента, созданного с помощью искусственного интеллекта.

"Дипфейки — это новая форма фейков, и, хотя технология только развивается, уже половина россиян знает о ней, а 41% сталкивались с подобным контентом лично. В ряде стран уже введена обязательная маркировка дипфейков, и более 50% россиян поддерживают такую меру. Важно, чтобы регулирование учитывало как риски, так и положительный потенциал использования ИИ", — отметил он.