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Общество

СК России усиливает информационную политику на фоне новых вызовов

04 апреля 2025 10:17  [99] Общество

Фото: СК России

В Следственном комитете России стартовал всероссийский семинар-совещание под названием "Современные медиа и ведомственные ориентиры". В мероприятии принимают участие представители всех региональных подразделений СКР, ответственные за связи с общественностью и средствами массовой информации. В качестве экспертов к обсуждению подключились представители Администрации Президента РФ, Министерства иностранных дел, ведущих российских СМИ и интернет-холдинга VK.

Нижегородскую область представляет старший помощник руководителя по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ СУ СКР по региону Ольга Круглова.

Основная цель встречи — выработка новых стратегий информационного взаимодействия в условиях современных вызовов. В условиях возложенных на ведомство задач особенно важно своевременно и профессионально доносить до общества достоверную информацию о деятельности СКР, что способствует укреплению доверия и общественной стабильности.

Как отметили организаторы, в структуре Следственного комитета уже сформирована вертикаль информационного взаимодействия: центральный аппарат ведомства координирует работу регионов, анализируя влияние освещения конкретных дел на восприятие всей системы. Семинар стал логичным продолжением этой работы, направленным на повышение качества коммуникации.

Открывая мероприятие, руководитель управления взаимодействия со СМИ СК России Светлана Львовна Петренко подчеркнула важность роли пресс-служб в регионах. Она назвала их "проводниками информационной политики" и напомнила о необходимости быть в курсе актуальной повестки, оперативно информировать руководство и реагировать на сигналы от граждан.

По словам Петренко, текущие изменения в медиапространстве требуют новых подходов к работе пресс-служб. Она подчеркнула, что по поручению председателя СКР необходимо выстроить эффективную и слаженную систему взаимодействия ведомства с обществом, где важную роль играет постоянный мониторинг информационного поля и обратная связь с населением.

В рамках семинара состоялись содержательные дискуссии с приглашёнными экспертами. Заместитель начальника управления Президента РФ по общественным связям и коммуникациям Алексей Шушеров обсудил с участниками координацию между госорганами и меры противодействия дипфейкам — опасному инструменту информационных манипуляций.

Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова рассказала о принципах объективного освещения деятельности внешнеполитического ведомства. Она также поделилась опытом совместной работы с СКР по противодействию искажению исторических фактов, связанных с Великой Отечественной войной.

Представители медиасообщества предложили новые подходы к созданию видеоконтента и взаимодействию с редакциями правовых телепрограмм. Своими наработками поделились замдиректора дирекции общественно-правового вещания НТВ Алексей Куницын, замгендиректора МИЦ "Известия" Михаил Фролов и военный корреспондент НТВ Алексей Ивлиев.

Отдельное внимание было уделено цифровым коммуникациям. Вице-президент по коммуникациям VK Антон Меркутов рассказал о современных форматах подачи информации в социальных сетях и эффективных инструментах работы с аудиторией в онлайн-среде.

Завершил экспертный блок генеральный директор АНО "Диалог" и "Диалог Регионы" Владимир Табак. Он представил участникам актуальные методики государственного общения с обществом, а также проекты по выявлению и опровержению фейков.

Участники семинара выразили благодарность спикерам за ценные знания и отметили, что полученная информация будет способствовать повышению качества их работы на местах.

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Теги:
Семинары Следственное управление
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