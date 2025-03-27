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Экономика

Мошенники меняют тактику: теперь никаких кодов из СМС

04 апреля 2025 12:36  [54] Экономика
Мошенники меняют тактику: теперь никаких кодов из СМС

Фото: пресс-служба ВТБ

Специалисты ВТБ выявили усовершенствованную схему работы мошенников - на нее стали чаще жаловаться в марте. Во время разговора с клиентом злоумышленники стремятся создать у него ложное чувство безопасности, убеждая, что “никаких кодов из СМС называть не надо”. Использовав главную рекомендацию всех банков, госсервисов, операторов, они входят в доверие и затем обманывают россиян. 

Во время первого звонка мошенники стараются напугать клиента или же действуют нарочито, чтобы у человека не возникло сомнений в их умысле. Например, сообщают клиенту, что ему нужно подождать на линии, и якобы выключив звук, обсуждают, что через две минуты к разговору можно подключать “генерала ФСБ”. Далее звонок обрывается, или клиент кладет трубку сам. 

Во второй части схемы клиенту приходит СМС или письмо на почту, в котором сообщается, что в его аккаунт на госсервисе, в банке и т.д. попытались войти с незнакомого устройства. “Если это были не вы, позвоните по номеру 8800… или смените пароль по ссылке”. Номер телефона и адрес ссылки очень похожи на официальные номера госсервисов, банков или операторов связи. По ссылкам открываются фишинговые сайты, через которые мошенники получают данные от личного кабинета жертвы. Но по якобы официальному номеру ждет звонка очередной мошенник. 

В третьей части обманутый клиент сам звонит мошенникам по указанному телефону или переводит им деньги. В беседе паникующую жертву снова пугают и для защиты денег предлагают перевести их на безопасный счет, и т.д. Доверившись им, клиенты сами передают злоумышленникам имеющиеся средства, оформляют кредиты и передают деньги неизвестным лицам, например, через курьеров. Также клиентов уговаривают установить приложение Центрального банка, чтобы защитить деньги отправляют к банкомату. Там клиент прикладывает телефон к считывателю NFC и проводит зачисление денег на карту, которой управляют преступники. 

ВТБ призывает всегда звонить в банк по телефонам, написанным на банковской карте или на официальном сайте. Не переходить по ссылкам из рассылок, проверять информацию самостоятельно в официальных приложениях или на сайтах компаний.

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Теги:
ВТБ мошенники
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