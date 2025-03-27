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Общество

"Час речевого этикета" организовали для молодых сотрудников АПЗ

04 апреля 2025 14:50  [85] Общество

Грамотно говорить учились представители Молодежного совета Арзамасского приборостроительного завода на "Часе речевого этикета", который прошел в Центральной городской библиотеке им. А.М. Горького.

Это одно из познавательно-интерактивных мероприятий цикла "В поисках живого слова" – второго этапа проекта "Сила русского слова", который библиотека реализует при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

"Молодые приборостроители – наши давние друзья и активные участники многих мероприятий, – отметила заведующая отделом обслуживания ЦГБ, автор проекта Галина Мулюн. – А недавно Молодежный совет АПЗ стал социальным партнером нашего проекта "Сила русского слова", направленного на продвижение русского языка и поддержку программ его изучения среди молодого поколения".

Говорить правильно, красиво, выражать свои мысли ясно, четко и уместно заводчан учила декан историко-филологического факультета АГПИ им. А.П. Гайдара, кандидат филологических наук доцент Ольга Никифорова.

"Мы поддерживаем все мероприятия, связанные с защитой русского языка и любовью к нему, – отметила Ольга Валентиновна. – Сегодня особенно приятно видеть представителей рабочей среды – заводскую молодежь, которая захотела повысить уровень культуры общения и своей речевой грамотности". 

Базовая теория об устной речи перемежалась с практикой – конкретными примерами слов, которые чаще всего произносятся с ошибками. Также заводчанам было предложено взять на вооружение несколько упражнений на развитие дикции, словарного запаса и беглости речи.

В завершение встречи участники задавали интересующие вопросы: кто устанавливает языковые правила, какие книги современных авторов почитать, на какого грамотно пишущего блогера подписаться, как правильно произносить то или иное слово, выражение.

"Сегодня получил ответы на вопросы, которые волновали еще со школы, а также узнал много нового. Спасибо за интересную беседу, – поделился впечатлением слесарь МСР цеха №56 Алексей Козлов. – Согласен с тем, что то, как мы говорим, формирует мнение о нас. Поэтому грамотность надо развивать независимо от возраста и статуса". 

Впереди молодежь АПЗ ждут встречи с другими преподавателями вуза – известными в городе филологами и языковедами, а также участие в игровых программах "Занимательно о русском языке".

Текст: Ирина Балагурова. Фото: Татьяна Фролкина

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Теги:
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