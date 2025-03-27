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Общество

Музей истории АПЗ посетили ученики школы № 14

04 апреля 2025 16:00  [103] Общество

В школьные каникулы гостями музея истории АО "АПЗ" стали учащиеся 7 класса с углубленным изучением математики школы №14.

Эти ребята знают о заводе не понаслышке – у многих здесь работают родители. Активисты родительского комитета вместе с классным руководителем и организовали экскурсию на АПЗ.

"Ребята откликнулись с огромным желанием: им очень интересно узнать об истории завода, куда каждый день на работу ходят их мамы и папы, а у некоторых – старшие братья или сестры, – говорит учитель физики, классный руководитель 7 класса Наталья Зиновьева. – Ученики в нашем классе талантливые, будущие технари, и хочется, чтобы они остались жить и работать в родном городе".

Наталье Вениаминовне и самой было приятно побывать в музее АПЗ: на предприятии в ОГК-1 много лет трудился ее отец Вениамин Иванович Кассихин.

"Папа вышел на заслуженный отдых только в 72 года, но и потом коллеги часто обращались к нему за советами", – рассказала педагог.

Экскурсию для школьников провела директор музея Лилия Сорокина. 

В конце ребята поделились впечатлениями.

Егор Синицын: "На АПЗ в службе главного технолога работает моя мама – Наталья Александровна. Даже не представлял, что у завода такая интересная история. Мне запомнился первый директор Пландин, а также первое изделие, которое здесь выпустили, – фонарик "жучок". В будущем мечтаю стать айтишником".

Глеб Суворов: "Моя бабушка Вера Васильевна Ручкина 38 лет трудилась на заводе, была контрольным мастером в термическом цехе №68. А прадедушка Георгий Дмитриевич Ручкин – почетный ветеран завода, он работал в транспортном цехе и одно время даже возил первого генерального директора Павла Ивановича Пландина. Сегодня на АПЗ наладчиком станков с ЧПУ в цехе №64 работает мой папа – Максим Суворов. Экскурсия в музее мне очень понравилась, узнал про завод много нового – как он строился, развивался. Может, и я в будущем приду сюда работать".

Текст: Ирина Балагурова. Фото: Александр Барыкин

Цифра

295 экскурсий для школьников было проведено в музее истории АПЗ с начала этого года.

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Теги:
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