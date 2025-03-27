Путин передал "Нижфарм" под временное управление государства Экономика

Фото: Александр Воложанин

Президент России Владимир Путин распорядился ввести временное управление в отношении АО "Нижегородский химико-фармацевтический завод", известного как "Нижфарм". Соответствующее решение закреплено в опубликованном указе главы государства.

Согласно документу, под государственное управление временно передаются как движимое и недвижимое имущество предприятия, так и его ценные бумаги, доли в уставном капитале, а также имущественные права.

В частности, речь идет о 100% акций "Нижфарм", которые принадлежат компаниям Nidda Lynx S.A.R.L. и "Фармирус". Эти активы включены в перечень, по которому вводится временное управление.

Компания Nidda Lynx S.A.R.L., зарегистрированная в Люксембурге и входящая в структуру Nidda Healthcare Holding GmbH, стала владельцем полного пакета акций "Нижфарм" с 1 ноября 2023 года. С этого момента предприятие официально вышло из состава группы STADA.