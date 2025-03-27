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Экономика

"Красное Сормово" спустило на воду второй краболов "Кильдин"

04 апреля 2025 16:00  [136] Экономика
Красное Сормово спустило на воду второй краболов Кильдин

Фото: "Красное Сормово"/ VK

На судостроительном заводе ОСК "Красное Сормово" прошёл спуск второго краболова-процессора проекта КСП01. Судно под названием "Кильдин" строится по заказу СР "Северо-Западный рыбопромышленный консорциум".

Этот современный корабль предназначен для добычи краба в северной части Атлантики и арктических морях на глубинах от 20 до 400 метров. Он оснащён оборудованием, позволяющим не только ловить краба, но и сразу перерабатывать его на борту — продукция готовится и упаковывается в вакуум прямо после вылова.

Производительность судна составляет до 60 тонн камчатского краба в сутки. Автономность плавания — 50 суток, что позволяет передавать готовую продукцию в море без захода в порт. Судно может выполнять свои задачи даже при волнении до 5 баллов.

Как сообщил генеральный директор завода ОСК "Красное Сормово" Сергей Ляшенко, готовность "Кильдина" составляет 78,2%, всё необходимое оборудование уже установлено. Летом судно отправится на ходовые испытания, а осенью будет передано заказчику.

Строительство краболовов на заводе ведётся в рамках государственной программы "квоты под киль". Всего планируется построить пять судов. Закладка всех корпусов состоялась 20 мая 2020 года. Первое судно проекта КСП01 — "Вайгач" — было спущено на воду в июле 2022 года и уже успешно работает.

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Теги:
Красное Сормово Судостроение
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