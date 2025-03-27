Житель Кулебак предстанет перед судом за стрельбу по детям с балкона Происшествия

Фото: пресс-служба прокуратуры Нижегородской области

Расследование уголовного дела в отношении жителя города Кулебаки завершено. Мужчину обвиняют в покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершённом общеопасным способом и из хулиганских побуждений. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Нижегородской области.

По данным следствия, инцидент произошёл 11 октября 2024 года. Обвиняемый находился у себя дома на улице Мира в Кулебаках. В какой-то момент, испытывая внезапную неприязнь, он открыл огонь из огнестрельного оружия по детям, которые находились на улице.

В результате один из мальчиков получил дробовое ранение мягких тканей головы и туловища. Медики квалифицировали вред здоровью как лёгкий. Двое других несовершеннолетних не пострадали физически, однако испытали серьёзные нравственные страдания.

Довести преступный умысел до конца мужчина не смог: дети покинули место происшествия, а пострадавшему вовремя оказали медицинскую помощь.

После задержания следователем СК России подозреваемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.