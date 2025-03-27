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Нижегородская область запускает проект и онлайн-сервис для комфортного переезда в регион ИТ-специалистов

04 апреля 2025 17:23  [33]
Нижегородская область запускает проект и онлайн-сервис для комфортного переезда в регион ИТ-специалистов

Нижегородская область запускает проект и онлайн-сервис для комфортного переезда в регион ИТ-специалистов. 

Проект «Переезжаю в ИТ-Нижний» курирует министерство цифрового развития и связи Нижегородской области совместно с АНО «Горький Тех» и КУПНО. Он направлен на привлечение высококвалифицированных специалистов из других регионов и поможет им спланировать переезд в Нижегородскую область. Одним из ключевых элементов проекта стал интернет-портал помощи в переезде и трудоустройстве «Живи и работай в Нижнем!». 

«Нижегородская область последовательно создает условия для привлечения ИТ-специалистов со всей страны. И очень здорово, что наши ИТ-специалисты  это видят: регион занимает первое место среди субъектов РФ в рейтинге мер поддержки ИТ-компаний. Наряду с уже действующими мерами поддержки, развитием ИТ-образования на базе таких площадок, как «Школа 21» и ИТ-кампус «НЕЙМАРК», новый проект «Переезжаю в ИТ-Нижний» становится важным элементом в укреплении позиций региона как одного из ведущих ИТ-центров России», - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Проект реализуется в рамках кадровой стратегии Нижегородской области, утвержденной губернатором Глебом Никитиным.

 «Портал «Живи и работай в Нижнем!» предоставляет комплексную информацию о переезде в регион. В онлайн-сервисе размещены актуальные вакансии региональных компаний-партнеров, описание ключевых предприятий.  И самое главное – с его помощью можно составить персональный план переезда, который учитывает индивидуальные требования и обеспечивает организованный подход к процессу», - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков. 

ИТ-специалисты смогут получить персональный план переезда в Нижегородскую область, ответив на несколько вопросов. План будет автоматически формироваться под индивидуальный запрос будущего ИТ-переселенца на основании внесенных им данных, включая информацию о городе и районе, которые он выбирает для жизни, составе его семьи, наличии домашних животных и прочих нюансов.  Если у пользователя портала возникнут сложности, ему поможет консьерж — персональный специалист, закрепленный за потенциальным релокантом. Он помогает с любыми задачами, с которыми можно столкнуться во время переезда: от поиска квартиры до оформления документов. 

Получить ответы на вопросы о переезде ИТ-специалисты смогут также, обратившись в контактный центр по телефону +7 (800) 511-48-52. 

«Нижегородская область системно развивает передовые проекты по привлечению ИТ-специалистов. Такие инициативы, как «Переезжаю в ИТ-Нижний», не только усиливают кадровый потенциал региона, но и создают фундамент для цифровой трансформации. Это инвестиции в будущее – когда талантливые специалисты выбирают Нижний Новгород для жизни и работы, они вносят вклад в развитие всей ИТ-отрасли региона», - рассказал инициатор проекта Евгений Федосеев. 

Напомним, что привлечение и поддержка ИТ-кадров отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который начал действовать в России с 1 января 2025 года по поручению президента Владимира Путина. «Экономика данных» — правопреемник нацпроекта «Цифровая экономика».

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Теги:
IT Нацпроект цифровизация
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