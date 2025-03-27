В поликлинике №3 Нижнего Новгорода начал работу новый цифровой маммограф Общество

Фото: минздрав Нижегородской области

В поликлинике №3 городской клинической больницы №12 ввели в эксплуатацию новую цифровую маммографическую систему. Оборудование стоимостью около 9,3 млн рублей приобрели за счет средств федерального и областного бюджетов в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. С 2025 года эта программа включена в новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Как сообщил заведующий поликлиникой №3 Николай Самолюк, на аппарате смогут выполнять не менее пяти тысяч исследований в год. Для работы на новом оборудовании в штат поликлиники были приняты опытные специалисты - врач-рентгенолог Валерия Быдреевская и рентгенолаборант Ольга Егорова.

«Ранее для проведения маммографии наши пациентки направлялись в другие медицинские учреждения. Ввод в эксплуатацию маммографа позволит повысить доступность и качество оказания медицинской помощи в поликлинике, сократить время ожидания обследования и сделать процедуру более комфортной», – сказал Николай Самолюк.

Маммография проводится бесплатно в рамках диспансеризации женщинам в возрасте от 40 до 74 лет (один раз в два года) и по направлению участкового терапевта при наличии показаний или жалоб. Исследование важно проходить регулярно, в первую очередь, для раннего выявления онкологических заболеваний.

«Обследование пациенток будет проводиться в рентген-кабинете ежедневно. Новейшее оборудование позволит нам получать четкие и информативные изображения, а, значит, точнее ставить диагноз. Хотелось бы напомнить всем женщинам: своевременное прохождение маммографии – одна из основ сохранения женского здоровья», – подчеркнула врач-рентгенолог Валерия Быдреевская.

В поликлинике уточнили, что записаться на диспансеризацию и получить направление на маммографию можно в кабинете медицинской профилактики или на приеме у участкового терапевта.

Напомним, обычная диспансеризация включает в себя профилактический осмотр, скрининг для раннего выявления онкологических заболеваний, общий анализ крови, прием терапевта для определения необходимости консультации с узкими специалистами и другие медицинские процедуры. Пациенты проходят обследования, направленные на выявление сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также сахарного диабета. Для тех, у кого есть особые показания, предусмотрена возможность прохождения углубленной диспансеризации.

Профилактический медицинский осмотр отличается от диспансеризации меньшим объемом обследований. Граждане в возрасте от 18 до 39 лет проходят диспансеризацию раз в три года, а профосмотр – каждый год.

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Здравоохранение». Новый нацпроект направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.