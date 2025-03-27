Нижегородским школьникам рассказали о технологиях современного программирования Экономика

Фото: минцифры Нижегородской области

Ученики лицея №165 Автозаводского района Нижнего Новгорода на «Уроке цифры» ознакомились с технологиями современного программирования. Занятие для десятых классов провел заместитель министра цифрового развития и связи Нижегородской области Денис Запруднов вместе с заместителем директора лицея и учителем информатики Аллой Сусуйкиной при поддержке Нижегородского института развития образования.

Школьникам рассказали про алгоритмы, платформенный подход и оптимизацию в создании кода. На примерах ученики узнали, в каких профессиях сегодня необходимы знания по работе с цифровыми системами. После лекционной части ученики смогли задать вопросы Денису Запруднову.

«Для старшеклассников сейчас начинается путь выбора будущей специальности, и они, как правило, используют возможности открытого урока, задают много вопросов про ИТ-сферу региона. Сегодня обсудили топовые языки программирования, возможности поступления в технические нижегородские вузы, перспективные направления цифровых специальностей. Подчеркну, что отвечать на вопросы мы готовы и за пределами лицея – открыты к диалогу в наших официальных соцсетях Минцифры», - рассказал замминистра.

После изучения темы ученики могут самостоятельно пройти тренажеры по теме. Свои силы можно испробовать в трех уровнях сложности: «Уровень для начинающих испытателей», «Уровень для продвинутых специалистов», «Уровень для закаленных профессионалов».

«Уроки цифры» в Нижегородской области охватывают все больше общеобразовательных школ, способствуя эффективной работе с подрастающим поколением в сфере кибербезопасности и цифровой грамотности. Важно не только рассказать о подходах и алгоритмах, но и предоставить ученикам возможность проверить свои знания на практике. Это повышает значимость уроков, дает детям стимул глубже погрузиться в тему, позволяет выявить слабые стороны для дальнейшей проработки», - отметил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

В «Уроке цифры» могут принять участие школьники с 1-го по 11-й класс. Для этого нужно перейти на сайт проекта «Урок цифры» и в каталоге выбрать нужный урок. Ученики и педагоги получат доступ к материалам и смогут выбрать уровень в зависимости от возраста: 1-4, 5-9, 10-11 классы. Приступить к занятиям можно в любое время: в школе с учителем или дома, самостоятельно либо с родителями.

Организаторами «Урока цифры» выступают АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с компаниями-лидерами цифровой трансформации при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Он включает в себя восемь федеральных проектов: «Инфраструктура доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы», «Искусственный интеллект», «Цифровое государственное управление», «Отечественные решения», «Прикладные исследования и перспективные разработки», «Инфраструктура кибербезопасности», «Кадры для цифровой трансформации». Планируется, что нацпроект позволит усовершенствовать систему госуслуг, создать цифровые платформы в ключевых секторах, внедрить отечественные ИТ-решения во все сферы экономики и улучшить услуги связи.