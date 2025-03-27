Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
04 апреля 2025 18:00  [102] Мэрия утвердила компенсации для жильцов сгоревшей усадьбы на Ильинской
04 апреля 2025 17:44  [120] Главой Нижегородской гильдии риэлторов стала Елена Макарова
04 апреля 2025 17:31  [92] Территориальные управляющие Корпорации развития Нижегородской области начали сопровождение 32 инвестпроектов
04 апреля 2025 17:29  [79] Нижегородским школьникам рассказали о технологиях современного программирования
04 апреля 2025 17:04  [91] ВТБ на четверть нарастил гарантийную поддержку бизнеса
04 апреля 2025 16:00  [178] "Красное Сормово" спустило на воду второй краболов "Кильдин"
04 апреля 2025 15:15  [264] Путин передал "Нижфарм" под временное управление государства
04 апреля 2025 14:55  [201] Семья из Франции откроет производство удобрений в Нижегородской области
04 апреля 2025 12:36  [213] Мошенники меняют тактику: теперь никаких кодов из СМС
04 апреля 2025 08:40  [453] Завод "Сокол" в Нижнем Новгороде готовится к сборке самолета МС-21
Экономика

Нижегородским школьникам рассказали о технологиях современного программирования

04 апреля 2025 17:29  [79] Экономика
Нижегородским школьникам рассказали о технологиях современного программирования

Фото: минцифры Нижегородской области

Ученики лицея №165 Автозаводского района Нижнего Новгорода на «Уроке цифры» ознакомились с технологиями современного программирования. Занятие для десятых классов провел заместитель министра цифрового развития и связи Нижегородской области Денис Запруднов вместе с заместителем директора лицея и учителем информатики Аллой Сусуйкиной при поддержке Нижегородского института развития образования.

Школьникам рассказали про алгоритмы, платформенный подход и оптимизацию в создании кода. На примерах ученики узнали, в каких профессиях сегодня необходимы знания по работе с цифровыми системами. После лекционной части ученики смогли задать вопросы Денису Запруднову.

«Для старшеклассников сейчас начинается путь выбора будущей специальности, и они, как правило, используют возможности открытого урока, задают много вопросов про ИТ-сферу региона. Сегодня обсудили топовые языки программирования, возможности поступления в технические нижегородские вузы, перспективные направления цифровых специальностей. Подчеркну, что отвечать на вопросы мы готовы и за пределами лицея – открыты к диалогу в наших официальных соцсетях Минцифры», - рассказал замминистра.  

После изучения темы ученики могут самостоятельно пройти тренажеры по теме. Свои силы можно испробовать в трех уровнях сложности: «Уровень для начинающих испытателей», «Уровень для продвинутых специалистов», «Уровень для закаленных профессионалов».

«Уроки цифры» в Нижегородской области охватывают все больше общеобразовательных школ, способствуя эффективной работе с подрастающим поколением в сфере кибербезопасности и цифровой грамотности. Важно не только рассказать о подходах и алгоритмах, но и предоставить ученикам возможность проверить свои знания на практике. Это повышает значимость уроков, дает детям стимул глубже погрузиться в тему, позволяет выявить слабые стороны для дальнейшей проработки», - отметил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.
В «Уроке цифры» могут принять участие школьники с 1-го по 11-й класс. Для этого нужно перейти на сайт проекта «Урок цифры» и в каталоге выбрать нужный урок. Ученики и педагоги получат доступ к материалам и смогут выбрать уровень в зависимости от возраста: 1-4, 5-9, 10-11 классы. Приступить к занятиям можно в любое время: в школе с учителем или дома, самостоятельно либо с родителями.

Организаторами «Урока цифры» выступают АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с компаниями-лидерами цифровой трансформации при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Он включает в себя восемь федеральных проектов: «Инфраструктура доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы», «Искусственный интеллект», «Цифровое государственное управление», «Отечественные решения», «Прикладные исследования и перспективные разработки», «Инфраструктура кибербезопасности», «Кадры для цифровой трансформации». Планируется, что нацпроект позволит усовершенствовать систему госуслуг, создать цифровые платформы в ключевых секторах, внедрить отечественные ИТ-решения во все сферы экономики и улучшить услуги связи.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT Нацпроект школьники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph