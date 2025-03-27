Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
04 апреля 2025 18:00  [102] Мэрия утвердила компенсации для жильцов сгоревшей усадьбы на Ильинской
04 апреля 2025 17:44  [120] Главой Нижегородской гильдии риэлторов стала Елена Макарова
04 апреля 2025 17:31  [91] Территориальные управляющие Корпорации развития Нижегородской области начали сопровождение 32 инвестпроектов
04 апреля 2025 17:29  [78] Нижегородским школьникам рассказали о технологиях современного программирования
04 апреля 2025 17:04  [91] ВТБ на четверть нарастил гарантийную поддержку бизнеса
04 апреля 2025 16:00  [178] "Красное Сормово" спустило на воду второй краболов "Кильдин"
04 апреля 2025 15:15  [264] Путин передал "Нижфарм" под временное управление государства
04 апреля 2025 14:55  [201] Семья из Франции откроет производство удобрений в Нижегородской области
04 апреля 2025 12:36  [213] Мошенники меняют тактику: теперь никаких кодов из СМС
04 апреля 2025 08:40  [453] Завод "Сокол" в Нижнем Новгороде готовится к сборке самолета МС-21
Экономика

Территориальные управляющие Корпорации развития Нижегородской области начали сопровождение 32 инвестпроектов

04 апреля 2025 17:31  [91] Экономика
Территориальные управляющие Корпорации развития Нижегородской области начали сопровождение 32 инвестпроектов

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Территориальные управляющие Корпорации развития Нижегородской области в I квартале 2025 года начали сопровождение 32 новых инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 13 млрд рублей. По итогам их реализации планируется создать около 1 300 рабочих мест. Это проекты в сферах промышленности, сельского хозяйства, туризма и других отраслей.
Повышение качества работы с инвесторами и их поддержка с 2025 года стали одними из задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

При поддержке территориальных управляющих Корпорации развития в муниципалитетах Нижегородской области в I квартале было реализовано 11 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 910 млн рублей, создано 277 рабочих мест. Это проекты в сферах туризма, промышленности, АПК и торговли. Например, в городском округе Кулебаки было модернизировано производство по разведению рыбы, консервной продукции и комбикорма.

Также территориальные управляющие за квартал провели 107 консультаций для инвесторов и подписали 15 соглашений о сотрудничестве при реализации инвестиционных проектов.
«Портфель инвестиционных проектов, находящихся на сопровождении наших территориальных управляющих, постоянно обновляется – запускаются предприятия, в регион приходят новые инвесторы. Это говорит не только об успешности их работы, но и о привлекательности муниципалитетов Нижегородской области для бизнеса. Предпринимателям оказывается всесторонняя поддержка в любой точке региона, благодаря чему успешно реализовать свой проект можно даже в самом отдаленном от областного центра округе. Особое внимание уделяем малому бизнесу, наши специалисты готовы помочь любой компании, вне зависимости от объема инвестиций», – сказал генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.
Всего на сопровождении территориальных управляющих в настоящее время находится 159 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций около 113 млрд рублей, по итогам их реализации планируется создать около 8 тысяч рабочих мест.

В планах территориальных управляющих на второй квартал текущего года - проведение ряда крупных встреч с бизнес-сообществом и продолжение разработки универсальных инвестиционных предложений для инвесторов.

Напомним, с 2022 года на территории Нижегородской области ведут деятельность шесть территориальных управляющих Корпорации развития Нижегородской области. Они помогают инвесторам, реализующим проекты в муниципалитетах, расположенных в отдалении от регионального центра. Каждый из управляющих закреплен за несколькими округами.
Контакты менеджеров и список закрепленных округов можно найти на инвестпортале Нижегородской области.

 АО «Корпорация развития Нижегородской области» создано по инициативе губернатора Глеба Никитина. Организация содействует реализации проектов на всех стадиях – от предоставления информации о регионе, возможных мерах поддержки, осмотра инвестиционных площадок и до ввода объекта в эксплуатацию, принимая на себя обязательства по взаимодействию с органами исполнительной власти, местного самоуправления, субъектами естественных монополий и иными организациями.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Корпорация развития Нацпроект экономика
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph