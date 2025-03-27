Территориальные управляющие Корпорации развития Нижегородской области начали сопровождение 32 инвестпроектов Экономика

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Территориальные управляющие Корпорации развития Нижегородской области в I квартале 2025 года начали сопровождение 32 новых инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 13 млрд рублей. По итогам их реализации планируется создать около 1 300 рабочих мест. Это проекты в сферах промышленности, сельского хозяйства, туризма и других отраслей.

Повышение качества работы с инвесторами и их поддержка с 2025 года стали одними из задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

При поддержке территориальных управляющих Корпорации развития в муниципалитетах Нижегородской области в I квартале было реализовано 11 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 910 млн рублей, создано 277 рабочих мест. Это проекты в сферах туризма, промышленности, АПК и торговли. Например, в городском округе Кулебаки было модернизировано производство по разведению рыбы, консервной продукции и комбикорма.

Также территориальные управляющие за квартал провели 107 консультаций для инвесторов и подписали 15 соглашений о сотрудничестве при реализации инвестиционных проектов.

«Портфель инвестиционных проектов, находящихся на сопровождении наших территориальных управляющих, постоянно обновляется – запускаются предприятия, в регион приходят новые инвесторы. Это говорит не только об успешности их работы, но и о привлекательности муниципалитетов Нижегородской области для бизнеса. Предпринимателям оказывается всесторонняя поддержка в любой точке региона, благодаря чему успешно реализовать свой проект можно даже в самом отдаленном от областного центра округе. Особое внимание уделяем малому бизнесу, наши специалисты готовы помочь любой компании, вне зависимости от объема инвестиций», – сказал генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Всего на сопровождении территориальных управляющих в настоящее время находится 159 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций около 113 млрд рублей, по итогам их реализации планируется создать около 8 тысяч рабочих мест.

В планах территориальных управляющих на второй квартал текущего года - проведение ряда крупных встреч с бизнес-сообществом и продолжение разработки универсальных инвестиционных предложений для инвесторов.

Напомним, с 2022 года на территории Нижегородской области ведут деятельность шесть территориальных управляющих Корпорации развития Нижегородской области. Они помогают инвесторам, реализующим проекты в муниципалитетах, расположенных в отдалении от регионального центра. Каждый из управляющих закреплен за несколькими округами.

Контакты менеджеров и список закрепленных округов можно найти на инвестпортале Нижегородской области.

АО «Корпорация развития Нижегородской области» создано по инициативе губернатора Глеба Никитина. Организация содействует реализации проектов на всех стадиях – от предоставления информации о регионе, возможных мерах поддержки, осмотра инвестиционных площадок и до ввода объекта в эксплуатацию, принимая на себя обязательства по взаимодействию с органами исполнительной власти, местного самоуправления, субъектами естественных монополий и иными организациями.