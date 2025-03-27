Вопросы сохранения исторической правды и развития молодежного сотрудничества с Северной Осетией обсудили в ЗСНО Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

4 апреля в Законодательном собрании Нижегородской области по инициативе депутата Игоря Рузанкина состоялся круглый стол, посвященный трагическим событиям в Беслане в сентябре 2004 года. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Собрания представителей Правобережного района Республики Северная Осетия – Алания Рита Кудзоева, члены Молодежного парламента и ученики 47 школы Нижнего Новгорода.

Главной темой обсуждения стал проект «Беслан. Вахта памяти», который дает возможность школьникам Нижегородской области бесплатно посещать мемориальные мероприятия в Беслане. В этом году акция пройдет в четвертый раз. В поездку отправятся 42 учащихся из Балахнинского и Володарского округов.

По словам организатора проекта Игоря Рузанкина, такие поездки играют важную воспитательную роль. Через личное сопереживание и непосредственное знакомство с местами событий у молодежи формируются гражданская ответственность, патриотические ценности и устойчивое неприятие терроризма.

«Мы стараемся воспитывать молодежь в духе уважения к истории, мужеству и человечности. Только наглядно показывая примеры нечеловеческой жестокости, когда наши ребята стоят у стен той школы, видят фотографии погибших детей - в них просыпается настоящее понимание зла терроризма. Именно так мы сможем сохранить мир и не допустить повторения подобных трагедий. Все, кто участвует в проекте, возвращаются другими, повзрослевшими», - отметил Игорь Рузанкин.

Особое впечатление на присутствующих произвело выступление Риты Кудзоевой, которая в 2004 году координировала работу горячей линии для родственников заложников. «В те страшные дни от слаженности действий всех служб зависели человеческие жизни. Каждый, кто участвовал в спасении детей, заслуживает звания героя. Эта трагедия научила нас ценить каждое мгновение мирной жизни», - поделилась она.

Кроме того, участники встречи обсудили перспективы сотрудничества между Молодежным парламентом Нижегородской области и Северо-Осетинским государственным университетом имени Коста Хетагурова. Договорились провести рабочую встречу, чтобы определить конкретные шаги по совместной реализации молодежных инициатив.

В завершение мероприятия Игорь Рузанкин вручил Рите Кудзоевой Благодарственное письмо председателя Законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина за вклад в укрепление связей между регионами и активное участие в проекте «Беслан. Вахта памяти».