Акция "Красная гвоздика" стартует в Нижегородской области 10 апреля

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10 апреля в Нижегородской области стартует восьмая акция "Красная гвоздика". Организаторы — нижегородское отделение "Волонтёров Победы" и фонд "Память поколений".
Во время акции можно приобрести значок с красной гвоздикой, средства от продажи которого идут на помощь ветеранам боевых действий. В центральных точках региона волонтёры распространяют значки, а собранные деньги направляются на оплату операций, реабилитацию, слуховые аппараты, коляски и медикаменты.
В Нижнем Новгороде центральной площадкой акции станет Театральная площадь, уточнили в пресс-службе облправительства.
Руководитель "Волонтёров Победы" в нашем регионе Мария Самоделкина отметила, что акция помогает выразить благодарность ветеранам и оказать им необходимую медицинскую помощь. В 2024 году благодаря акции помощь получили 860 ветеранов, из них 377 — в Нижегородской области.
Акция продлится до 22 июня и охватит все муниципалитеты региона.
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