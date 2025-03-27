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Общество

Нижегородцы могут организованно сдать в переработку старые автошины 13 апреля

06 апреля 2025 11:13  [107] Общество
Нижегородцы могут организованно сдать в переработку старые автошины 13 апреля

Фото: команда "Нижний Новгород – экологическая столица"

В Нижнем Новгороде 13 апреля состоится третья городская акция по сбору отработанных автомобильных шин. В нескольких точках города жители смогут сдать шины, которые больше не пригодны для использования. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сбор будет проходить с 13:00 до 15:00. Шины можно будет сдать перед въездом на территорию ДС "Сормович" (Юбилейный бульвар, 31а) и на парковке ТРК "Седьмое небо" (рядом с входом в торговый центр, сразу после строительного гипермаркета). Участники, которые придут первыми, получат сладкие подарки.

Как уточнили организаторы, шины, принимаются без ниппеля. Приносить можно как летние, так и зимние - шипованные - шины.

Организаторы просят не приносить окрашенные и сильно загрязнённые шины, садовых "лебедей" и другие арт-объекты из шин, шины от сельскохозяйственной техники (с внешним диаметром более 1200 мм), а также монолитные шины из полиуретана (например, колёса от погрузчиков, тележек и спецтехники).

Важно отметить, что при неправильной утилизации шины попадают на свалки, где выделяют токсичные вещества, загрязняющие почву и водоёмы. Собранные в ходе акции шины отправятся на спецпредприятие для переработки. Полученное сырьё будет использовано для производства дорожных покрытий.

Благодаря участию жителей Нижнего Новгорода в предыдущих акциях, более 8 тонн старых шин были отправлены на переработку.

Более подробно узнать об акции можно на страницах "Нижний Новгород – экологическая столица" во "Вконтакте".

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Теги:
Автомобили Акции Экология
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