Конкурс по отбору лучших социальных практик начался в Нижегородской области Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Работодателей Нижегородской области приглашают участвовать в региональном этапе Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности – 2025".

К участию допускаются компании всех отраслей и форм собственности, независимо от численности сотрудников. Конкурс оценивает достижения в развитии кадрового потенциала, здоровом образе жизни, охране труда, поддержке многодетных семей и других социально-трудовых вопросах.

Заявки можно подать до 10 июня в электронном виде. Участие бесплатное.

Как уточнили в управлении по труду и занятости населения Нижегородской области, в этом году конкурс проводится по 17 номинациям. Для малых предприятий есть отдельная номинация.

Руководитель ведомства Игорь Пантюхин отметил, что нижегородские компании продолжают активно поддерживать трудовые коллективы, несмотря на внешние вызовы, и призвал не только сохранять, но и приумножать успехи.

Для участия компания должна работать не менее трех лет, не иметь задолженностей и не быть в трудовом споре. Победители регионального этапа получат дипломы правительства области и представят регион на федеральном уровне.

Подробная информация доступна на сайтах управления по труду и занятости Нижегородской области (https://trud.nobl.ru/activity/62399/) и Минтруда России (https://mintrud.gov.ru/events/1409/).

В 2024 году конкурс проводился по 17 номинациям, всего было принято 42 заявки, 9 компаний вышли на всероссийский этап, 2 заняли призовые места.

Стимулирование социальной ответственности работодателей соответствует задачам нацпроекта "Кадры", инициированного с 2025 года по поручению президента Владимира Путина.