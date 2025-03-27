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Общество

Нижегородские больницы столкнулись с дефицитом медсестёр

06 апреля 2025 12:23  [518] Общество
Нижегородские медики жалуются на дефицит медсестёр в больницах

В Нижегородской области существует значительный дефицит кадров - в частности, медсестёр. Об этом рассказал главный редактор медицинского информагентства "Стационар Пресс" Алексей Никонов в своих соцсетях.

По его словам, в ходе встречи выпускников медколледжа с работодателями в Арзамасе главный врач одной из больниц в поделился, что на работу всё труднее привлекать операционных сестёр на зарплату 120 тысяч, и медсестёр на зарплату 70 тыс.рублей тоже не особо найдёшь.

Никонов напомнил, что меры поддержки врачей и медсестёр в большинстве регионов в настоящее время состоят из стимулирующей выплаты, предоставления служебного жилья или компенсации аренды, а также прочих "плюшек".

Но современные реалии рынка труда диктуют условия, когда диплом медсестры даёт массу возможностей для работы и заработка вне больниц.

"Знания и навыки ценные, но и частное, и государственное здравоохранение утратило свою монополию работодателя", - отметил Алексей Никонов.

Кроме того, он обратил внимание на то, что работа курьером, не требующая квалифицированных знаний, обязанностей и ответственности, может принести молодёжи больший доход.

"Запасной аэродром №2 для медсестёр звучит как "Да мы в Ашан уйдем". Деньги те же, а ответственности меньше. И уходят: работниками склада, кассирами и т.д.," - рассказал главред информагентства.

Он указал, что нижегородские больницы уже вынуждены закупать услуги младшего медсостава на аутсорс. Так, на аутсорсинг по санитаркам уже перешла НОКБ им.Семашко.

"Не удивительно, что услуги санитаров теперь закупают по аутсорсу. Так и до медсестёр недалеко. Интересно, что такого умеют делать посредники и с чем не справились сами медорганизации?" - вопрошает в заключение Никонов.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье Трудоустройство
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