Искусственный интеллект в ПИМУ успешно сдал экзамены по педиатрии и неврологии Общество

Фото: Telegram-канал ПИМУ

Нейросетевая модель Сбера GigaChat успешно прошла аккредитацию по специальностям "Педиатрия" (уровень специалитета) и "Неврология" (уровень ординатуры) в Приволжском исследовательском медицинском университете. Об этом рассказали в соцсетях вуза.

Аккредитация позволяет проверить, насколько знания ИИ соответствуют профессиональным стандартам, что является обязательным условием для осуществления медицинской деятельности.

Сообщается, что перед процедурой модель дообучили на соответствующих данных. Этот процесс включал анализ медицинских текстов, клинических рекомендаций и других релевантных материалов.

Сергей Жданов, директор Центра индустрии здоровья Сбера, отметил, что GigaChat уже предоставляет персонализированные ответы по терапии, кардиологии и другим вопросам здоровья. По его словам, в скором времени состоится аккредитация по другим специальностям.

Председатель Волго-Вятского банка Александр Анащенко добавил, что ИИ облегчает труд врачей и помогает людям в вопросах здоровья. GigaChat, в частности, анализирует симптомы и предлагает причины их возникновения, что важно для профилактики заболеваний».

ПИМУ и Сбер давно сотрудничают в области IT. В университете есть кафедра информационных технологий с программой обучения IT-медиков, включая машинное обучение и виртуальную реальность.

Ректор вуза Николай Карякин подчеркнул, что ПИМУ является одним из лидеров в цифровизации образования.

"Уверен, взаимодействие между медициной и IT-сферой, показательным примером которого стало проведение процедуры аккредитации для ИИ, приведет к новым возможностям и новым продуктам, способствующим более высокому качеству медицинской помощи", - прокомментировал Карякин.