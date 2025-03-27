Более 100 человек пропали в Нижегородской области в марте Общество

В марте в Нижегородской области поступили заявки на розыск 102 человек. Такие данные привёл поисково-спасательный центр "Рысь".

За месяц поисковики 19 раз выезжали на операции. Благодаря усилиям сотрудников полиции и добровольцев удалось найти живыми 84 человека. Один из них был найден непосредственно поисковиками "Рыси" благодаря системе ЭХО.

Кроме того, восемь человек были обнаружены погибшими. О местонахождении ещё семи человек пока ничего не известно, их поиски продолжаются.

Спасатели призывают жителей региона быть внимательными и незамедлительно сообщать о пропавших людях.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде появилась школа поискового командира.