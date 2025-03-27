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Общество

Более 100 человек пропали в Нижегородской области в марте

06 апреля 2025 14:14  [116] Общество
Более 100 человек попали в Нижегородской области в марте

В марте в Нижегородской области поступили заявки на розыск 102 человек. Такие данные привёл поисково-спасательный центр "Рысь".

За месяц поисковики 19 раз выезжали на операции. Благодаря усилиям сотрудников полиции и добровольцев удалось найти живыми 84 человека. Один из них был найден непосредственно поисковиками "Рыси" благодаря системе ЭХО.

Кроме того, восемь человек были обнаружены погибшими. О местонахождении ещё семи человек пока ничего не известно, их поиски продолжаются.

Спасатели призывают жителей региона быть внимательными и незамедлительно сообщать о пропавших людях.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде появилась школа поискового командира.

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Теги:
Добровольцы Поиск пропавшие
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