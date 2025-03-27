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Происшествия

Восемь человек госпитализировали с места ДТП в Городецком округе

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Восемь человек госпитализировали с места ДТП в Городецком округе

Фото: Telegram-канал Ni Mash

Прокуратура Нижегородской области проводит проверку с целью выяснить все детали дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Городецком муниципальном округе.

Согласно информации, в результате лобового столкновения на дороге Речка Белая — Федурино — Соболиха вблизи населённого пункта Коробово пострадали восемь человек.

По предварительным данным, водитель автомобиля BMW, который ехал на летней резине, потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mazda.

Четверо детей и столько же взрослых были доставлены в больницу города Городец.

Прокуратура Нижегородской области контролирует расследование обстоятельств происшествия.

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Теги:
Городецкий район ДТП Прокуратура
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