Восемь человек госпитализировали с места ДТП в Городецком округе Происшествия

Фото: Telegram-канал Ni Mash

Прокуратура Нижегородской области проводит проверку с целью выяснить все детали дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Городецком муниципальном округе.

Согласно информации, в результате лобового столкновения на дороге Речка Белая — Федурино — Соболиха вблизи населённого пункта Коробово пострадали восемь человек.

По предварительным данным, водитель автомобиля BMW, который ехал на летней резине, потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mazda.

Четверо детей и столько же взрослых были доставлены в больницу города Городец.

Прокуратура Нижегородской области контролирует расследование обстоятельств происшествия.