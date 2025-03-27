Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
Транспортная реформа завершится в Нижнем Новгороде к июню
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
07 апреля 2025 11:03  [6] Нижегородские медики внедряют экспресс-диагностику генетических рисков у плода
07 апреля 2025 10:50  [57] Трассу М-7 в Володарском районе перекроют 17 и 18 апреля
07 апреля 2025 10:35  [103] Нижегородцев предупредили о лихорадке, которую переносят комары
07 апреля 2025 10:27  [86] Нижегородцев ждет 13 выходных дней в мае
07 апреля 2025 10:09  [91] Участники форума "Малая Родина - Сила России" отправили гуманитарку из Нижнего Новгорода на СВО
07 апреля 2025 09:58  [147] "Ласточка" увеличивает состав на маршруте Нижний Новгород — Москва
07 апреля 2025 09:46  [117] Нижегородцев ожидает длительная магнитная буря
06 апреля 2025 18:27  [385] Дорожники активно обрабатывают мосты Нижнего Новгорода от гололёда
06 апреля 2025 17:40  [312] Нижегородцев предупредили о схеме мошенников с несуществующими долгами за ЖКХ
06 апреля 2025 17:07  [287] Нижегородское ГУАД с утра обрабатывает дороги противогололёдными материалами
Общество

"Ласточка" увеличивает состав на маршруте Нижний Новгород — Москва

07 апреля 2025 09:58  [147] Общество
Ласточка увеличивает состав на маршруте Нижний Новгород — Москва

Фото: пресс-служба ГЖД

Скоростной поезд № 723 "Ласточка", курсирующий между Нижним Новгородом и Москвой, будет временно переведен на сдвоенный состав. Изменения вступят в силу с 25 апреля и продлятся до 1 июня 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Поезд будет состоять из десяти вагонов. Из Москвы он будет отправляться в 21:15 и прибывать в Нижний Новгород в 01:13 следующего дня.

В обратном направлении "Ласточка" будет отправляться из Нижнего Новгорода в 04:51 и прибывать в столицу в 09:09.

Как отметил начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" Сергей Дорофеевский, перевозки на этом направлении осуществляются на современных электропоездах "Ласточка" в 5- и 10-вагонном исполнении. По его словам, ОАО "РЖД" отслеживает изменение спроса и при необходимости увеличивает составность поездов.

По данным компании, в январе–марте 2025 года с вокзалов и станций Горьковской магистрали было отправлено более 8,6 миллиона пассажиров. Это на 2,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Из них около 2 миллионов человек воспользовались поездами дальнего следования (снижение на 0,6%), а более 6,6 миллиона — пригородными маршрутами (рост на 3,8%).

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГЖД Москва поезда
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph