"Ласточка" увеличивает состав на маршруте Нижний Новгород — Москва Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

Скоростной поезд № 723 "Ласточка", курсирующий между Нижним Новгородом и Москвой, будет временно переведен на сдвоенный состав. Изменения вступят в силу с 25 апреля и продлятся до 1 июня 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Поезд будет состоять из десяти вагонов. Из Москвы он будет отправляться в 21:15 и прибывать в Нижний Новгород в 01:13 следующего дня.

В обратном направлении "Ласточка" будет отправляться из Нижнего Новгорода в 04:51 и прибывать в столицу в 09:09.

Как отметил начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" Сергей Дорофеевский, перевозки на этом направлении осуществляются на современных электропоездах "Ласточка" в 5- и 10-вагонном исполнении. По его словам, ОАО "РЖД" отслеживает изменение спроса и при необходимости увеличивает составность поездов.

По данным компании, в январе–марте 2025 года с вокзалов и станций Горьковской магистрали было отправлено более 8,6 миллиона пассажиров. Это на 2,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Из них около 2 миллионов человек воспользовались поездами дальнего следования (снижение на 0,6%), а более 6,6 миллиона — пригородными маршрутами (рост на 3,8%).