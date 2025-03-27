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Общество

Участники форума "Малая Родина - Сила России" отправили гуманитарку из Нижнего Новгорода на СВО

07 апреля 2025 10:09  [90] Общество

Участники всероссийского форума «Малая Родина - Сила России» приняли участие в отправке из Нижнего Новгорода гуманитарного груза для наших бойцов в зону СВО. Он был сформирован совместно Нижегородским региональным отделением «Единой России» и  координационным центром по поддержке военнослужащих и их семей Дома народного единства. 

В составе груза – продукты питания, одежда, обувь, медикаменты, предметы первой необходимости, масксети, окопные свечи, а также письма поддержки, которые передали жители Нижегородской области. 

«В рамках всероссийского форума «Малая Родина - Сила России», объединившего глав муниципалитетов со всей страны, отправили гуманитарную помощь в зону СВО. Нижегородская область, как и другие регионы, вносит свой вклад в поддержку участников СВО и жителей новых регионов. Это объединяет нас и укрепляет социальную сплоченность внутри общества. Вместе с очередным грузом передаем нашим бойцам слова поддержки и благодарности. Желаем им мужества, стойкости и скорейшего возвращения домой с Победой», - сказал руководитель исполнительного комитета регионального отделения партии «Единая Россия», исполнительный директор Совета муниципальных образований Нижегородской области Дмитрий Филипенко. 

В ближайшее время в рамках гуманитарной миссии нижегородские активисты «Молодой Гвардии Единой России» доставят груз в Мариуполь.

«Эта символичная акция еще раз подтвердила единство и сплоченность нашего народа. Поддержка нашим защитникам поступает со всех уголков страны и демонстрирует, что несмотря на расстояния и различия, все мы объединены одной общей целью – достижением Победы и процветания России. Каждый из нас вносит свой вклад в общее дело, будь то на фронте, в тылу или в повседневной жизни. Вместе мы сможем преодолеть любые трудности», - отметил руководитель Дома народного единства Роман Кошелев.  

Главы муниципалитетов ознакомились с направлениями по поддержке специальной военной операции в Нижегородской области, подчеркнув необходимость объединения усилий власти, общественных организаций и граждан для эффективного выполнения поставленных задач.

«Впечатлены вашей работой! Мы увидели, как эффективно работают ваши практики, особенно в таких важных сферах, как социальная поддержка и помощь участникам СВО. Ваш опыт – пример для подражания. Такое взаимодействие, как сегодня, объединяет, ведь мы все в своих муниципалитетах занимаемся схожими задачами. И когда есть возможность помочь сообща – мы всегда готовы подключиться», - поделился глава муниципального округа Балканский города Санкт-Петербург Савелий Лебедев.

Напомним, поддержка участников специальной военной операции является приоритетным направлением работы партии и одним из основных пунктов народной программы «Единой России». Эта инициатива подчеркивает неизменную приверженность партии обеспечению всесторонней помощи и поддержки тем, кто защищает интересы страны.

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

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Теги:
гуманитарная помощь Единая Россия СВО
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