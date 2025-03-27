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Общество

Завершилась реконструкция трамвайных путей на отрезке улицы Бекетова

07 апреля 2025 12:23  [57] Общество
Завершилась реконструкция трамвайных путей на отрезке улицы Бекетова

Фото: ООО "Экологические проекты"

В Нижнем Новгороде завершён важный этап реконструкции трамвайных путей на улице Бекетова. Работы выполнены на участке от пересечения с улицей Кузнечихинской до дома №72. Об этом проинформировали в компании "Экологические проекты".

Движение транспорта на этом отрезке уже восстановлено. На протяжении 490 метров специалисты провели полный комплекс работ по переустройству трамвайной инфраструктуры.

На сегодняшний день завершено устройство верхнего строения пути. В завершающей стадии находится монтаж новой контактной сети. Эти работы не мешают движению автотранспорта и проводятся параллельно с другими этапами.

Как сообщил директор ООО "Экологические проекты" Евгений Грабовский, погодные условия временно приостановили процесс асфальтирования. Однако при улучшении погоды дорожные работы будут оперативно возобновлены. Для этого уже подготовлены три бригады и 14 единиц техники.

"Приложим максимум усилий, чтобы как можно скорее завершить все работы и полностью открыть движение на одной из ключевых транспортных магистралей Советского района", — подчеркнул Грабовский.

Реконструкция на улице Бекетова стартовала в октябре 2024 года. Общая протяжённость обновляемого участка составляет 4,4 км одиночного пути. Работы ведутся потоковым методом, включая зимний период. Завершение проекта запланировано на второй квартал текущего года.

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Теги:
Общественный транспорт Ремонт Трамвай
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