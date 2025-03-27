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Культура и отдых

Нижегородцы могут принять участие в патриотическом проекте с российскими актерами

07 апреля 2025 13:47  [69] Культура и отдых
Нижегородцы могут принять участие в патриотическом проекте с российскими актерами

Онлайн-кинотеатр KION от МТС совместно с Музеем Победы запускает всероссийский проект по сбору писем сыновей и матерей времен Великой Отечественной войны. Исторические послания, написанные в 1941-1945 годы, станут основой специального видеопроекта, приуроченного к юбилею Победы и премьере сериала KION «Солдатская мать» (16+с Анной Каменковой и Михаилом Тройником в главных ролях – истории о материнской силе духа и несокрушимой надежде.

В рамках инициативы будет сформирована экспертная комиссия музея, которая отберет письма. Эти тексты прозвучат в исполнении известных российских актеров и актрис, оживляя историю голосами.

Принять участие в проекте может любой желающий, для этого необходимо отправить письмо и его краткое описание по ссылке проекта «Голоса Победы». Письма для видеопроекта принимаются до 18 апреля 2025 года. Ролик в исполнении актеров станет частью новой экспозиции Музея Победы «Путь к Победе».

«Материнское слово обладает невероятной силой, способной преодолевать любые преграды и поддерживать даже в самые трудные времена. Письма матерей, написанные во время Великой Отечественной войны, несут в себе не только боль разлуки, но и непоколебимую надежду на возвращение сыновей домой. Эта невидимая нить связи, пронизывающая пространство и время, становилась символом стойкости и мужества, напоминая о доме, семье и тех, ради кого стоит бороться до конца. Этот проект, инициированный МТС и Музеем Победы, станет важным напоминанием о силе материнской любви и семейных узах, подчёркивая значимость сохранения семейных ценностей и взаимной поддержки», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Сериал «Солдатская мать» посвящен обычной женщине, матери, без чьей судьбы невозможно до конца понять, какую цену заплатил наш народ за великую победу.  Режиссер проекта - Давид Дадунашвили, автор сценария - Алексей Гравицкий. В сериале снимаются Анна Каменкова, Михаил Тройник, Павел Комаров, Михаил Тарабукин, Евгений Шириков, Владимир Веревочкин, Юлия Афанасьева, Дмитрий Власкин и другие. Продюсеры: Максим Филатов, Илья Бурец, Гевонд Андреасян, Сарик Андреасян.

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Теги:
ВОВ Кино МТС
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