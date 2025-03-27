На Канавинском мосту частично ограничат движение из-за ремонта Общество

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

На Канавинском мосту частично ограничат движение из-за ремонта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, передаёт НИА «Нижний Новгород».

Ранее стало известно, что на приведение моста в нормативное состояние власти направили более 40 млн рублей. До 31 мая планируется завершить ремонт подпорной стенки со стороны улицы Черниговской.

Также в рамках работ предстоит восстановить парапетное ограждение с обеих сторон проезжей части, устранить дефекты консолей моста и переложить электрические кабели. Согласно документации на портале госзакупок, все работы должны быть завершены до 30 ноября текущего года.

Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" также выяснила, что подрядчик по гарантии выполнит ямочный ремонт на проспекте Гагарина. При этом с "волнистостью" дорожного покрытия ничего делать не планируется.