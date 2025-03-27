28 российских регионов начали использовать "дашборд губернатора" Политика

Фото: Никита Духник

28 российских регионов завершили тестирование цифровой управленческой панели, так называемого дашборда губернатора. С помощью данной системы Правительство РФ предоставляет субъектам Российской Федерации информацию по ключевым направлениям деятельности каждого региона.

Нижегородская область стала первым субъектом Российской Федерации, где был запущен в эксплуатацию «дашборд губернатора».

Работа по внедрению «дашборда губернатора» ведется в рамках национального проекта «Экономика данных», для которого цифровизация государственного управления является одним из приоритетов.

Как рассказал заместитель председателя Правительства РФ – руководитель аппарата Правительства Дмитрий Григоренко в ходе заседания комиссии Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика», на «дашборде губернатора» представлены актуальные показатели по ключевым направлениям работы региона и его взаимодействию с федеральным центром: работа с федеральными поручениями и законодательными инициативами; исполнение федерального и регионального бюджетов; реализация национальных проектов; сведения о выполнении планов строительства в регионе (школ, больниц, детских садов и т. д.); федеральные рейтинги и др.

«Внедрение системы позволяет существенно повысить скорость и качество управленческих решений. На «дашборде губернатора» представлены актуальные данные по ключевым направлениям работы региона и его взаимодействию с федеральным центром. Они едины как для губернаторов, так и для федеральных органов власти. Наша общая задача — это повышение качества жизни граждан. Единый подход к анализу информации, общие метрики на территории всей страны позволяют выстроить эффективное взаимодействие на всех уровнях, минимизировать ошибки из-за недостоверности или неточности данных», — рассказал Дмитрий Григоренко.

«Дашборд губернатора» является частью цифровой системы госуправления, которая применяется на федеральном уровне. Одним из ключевых результатов подключения пилотных субъектов Российской Федерации к цифровой аналитической панели является устранение расхождений между региональными и федеральными источниками данных. Также завершена интеграция с системой электронного документооборота аппарата Правительства. Это дало регионам оперативный, прямой доступ к федеральным поручениям, статусу обращений в Правительство РФ, нормотворческой деятельности. В результате все данные, которые ранее были распределены по различным электронным системам, стали отображаться в одном окне с возможностью отслеживать показатели в режиме реального времени.

«Дашборд губернатора» - очень эффективный и полезный инструмент. В одном месте собрана самая важная информация, что позволяет принимать управленческие решения с учётом всех имеющихся данных, с учётом мнения жителей, то есть быстрее и точнее. Кроме того, проект делает значительно удобнее взаимодействие с федеральным центром: позволяет вести самоконтроль по федеральным и региональным поручениям, агрегирует информацию о межбюджетных отношениях, о финансировании нацпроектов. Мы со своей стороны активно работаем по наполнению дашборда, а также выстраиваем свою систему управления на основе данных», - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в январе 2025 года, когда область стала первой в стране, запустившей в эксплуатацию цифровую аналитическую панель управления регионом.

В пилотный проект по внедрению в управление регионами цифровых панелей, помимо Нижегородской области, также вошли Республика Бурятия, Республика Коми, Республика Мордовия, Удмуртская Республика, Хабаровский край, Амурская область, Архангельская область, Волгоградская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Камчатский край, Курганская область, Курская область, Магаданская область, Оренбургская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Томская область, Тюменская область, Забайкальский край, Ярославская область, г. Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский АО – Югра, Ямало-Ненецкий АО. Планируется, что до конца года дашборды внедрят в управление остальные регионы.

Прототип дашборда разработан на базе государственной аналитической автоматизированной системы «Управление», с помощью которой обеспечивается мониторинг деятельности Правительства РФ, реализации нацпроектов, госпрограмм и достижения национальных целей развития страны. При этом каждый губернатор может настроить систему контроля конкретных проектов или задач, в реализации которых наиболее остро нуждается регион.