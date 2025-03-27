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Общество

Около 1200 исследований проведено для нижегородцев на празднике "День ТВОЕГО здоровья"

07 апреля 2025 16:21  [102] Общество
Около 1200 исследований проведено для нижегородцев на празднике День ТВОЕГО здоровья

Фото: Кира Мишина

В министерстве здравоохранения Нижегородской области подвели итоги акции «День ТВОЕГО здоровья», которая состоялась в парке «Швейцария» 6 апреля, в преддверии празднования Всемирного дня здоровья. 

Как сообщили в министерстве, многие жители воспользовались возможностью проверить свое здоровье: в ходе акции было выполнено около 1 200 диагностических исследований и проведено почти 400 врачебных консультаций. С пациентами общались кардиологи, неврологи, эндокринологи, гинекологи, дерматологи и другие узкие специалисты. Все обратившиеся получили ценные рекомендации по сохранению своего долголетия.

«Все привыкли, что медицина – это длинные коридоры, палаты, машины скорой помощи, но на самом деле медицина – это, в первую очередь, здоровый образ жизни. Именно от того, как хорошо мы донесем до людей мысль о том, что нужно правильно питаться, заниматься спортом и посещать врачей с профилактической целью, зависит здоровье наших соотечественников», – отметила министр здравоохранения региона Галина Михайлова.

Руководитель ведомства поприветствовала гостей праздника со сцены и поблагодарила всех, кто пришел в этот день в парк и поддержал акцию, невзирая на дождь и снег. Несмотря на непогоду, мероприятие посетило свыше двух тысяч человек.

«Сегодня ЗОЖ – это тренд: о здоровье активно заботятся не только люди «серебряного возраста», но и большое число трудоспособных граждан, в особенности молодежь. В этом году мы приняли решение отпраздновать Всемирный день здоровья не только в Нижнем Новгороде, но и еще в 20 муниципалитетах региона. Марафон «Мы за ЗОЖ!», которому мы сейчас даем старт, охватит все наиболее крупные населенные пункты Нижегородской области», – анонсировала Галина Михайлова.

Одним из участников акции стал депутат городской Думы Нижнего Новгорода Владимир Поддымников-Гордеев. Он отметил, что здоровый образ жизни - это не просто модные тренд, а необходимое условие для активной и интересной жизни. 

«Как профессиональный спортсмен я знаю, что физическая активность и правильное питание не только укрепляют тело, но и формируют дух. Забота о своем здоровье позволяет нам дольше оставаться в форме, получать удовольствие от жизни, быть полными энергии и сил для достижения новых целей. Важно понимать, что здоровье – это инвестиция в наше будущее, и каждый из нас способен сделать свой вклад в создание более активного и здорового общества», – сказал депутат.

Как напомнили в областном Минздраве, на празднике нижегородцы могли не только пообщаться с медиками, но и поучаствовать в массовых спортивных мероприятиях, попробовать сдать нормы ГТО. На площадке центра «Экоториум» специалисты Нижегородского территориального центра медицины катастроф провели мастер-класс по сердечно-легочной реанимации. Для детей состоялась познавательная викторина о принципах здорового образа жизни, а для беременных женщин и их супругов – лекция о подготовке к рождению малыша.

«Пропаганда здорового образа жизни позволяет улучшить качество жизни людей и продлить их активное долголетие, а также снизить нагрузку на систему здравоохранения. Мы будем и дальше работать над тем, чтобы повышать осведомленность граждан о мерах профилактики и обо всех возможностях, которые появляются в регионе для заботы о свое здоровье и здоровье своих близких», – резюмировала главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

Напомним, проведение акции «День ТВОЕГО здоровья» было нацелено на повышение приверженности нижегородцев здоровому образу жизни, что соответствует целям и задачам нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Здравоохранение». Новый нацпроект направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли. 

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье Нацпроект
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