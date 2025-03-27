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Звезда российской эстрады Филипп Киркоров примерил пиджак нижегородского бренда "Хохлома" в бутике, который в конце 2024 года открылся в столичном ГУМе.
Артист признался в соцсетях, что является фанатом русской темы. Во время шоппинга он ознакомился с коллекцией, созданной брендом "Хохлома" совместно с дизайнером Аленой Ахмадуллиной.
В частности, поп-король примерил пиджак, созданный командой бренда под впечатлениями от ярких образов Киркорова. Вещь расшита вручную золотыми пайетками, символизирующими перья огненной жар-птицы, традиционной для хохломской росписи. "Хороший вкус!" - похвалил певец создателей пиджака.
Но в итоге звезда шоу-бизнеса ушел из бутика не с пиджаком, а хохломскими предметами декора.
Ранее сообщалось, что президенту РФ Владимиру Путину презентовали хохломских птичек.
Также стало известно, что в центре Нижнего Новгорода появится новое культурное пространство, посвященное хохломской росписи.
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