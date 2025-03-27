Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
Транспортная реформа завершится в Нижнем Новгороде к июню
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
07 апреля 2025 17:15  [120] Филипп Киркоров примерил пиджак нижегородского бренда "Хохлома"
07 апреля 2025 14:10  [155] Завершены съемки сериала от режиссеров Ольги Долматовской и Жоры Крыжовникова
07 апреля 2025 13:47  [174] Нижегородцы могут принять участие в патриотическом проекте с российскими актерами
07 апреля 2025 12:14  [194] Более 70% номеров в нижегородских гостиницах забронировано на майские праздники
05 апреля 2025 09:00  [496] Минкульт готовится к строительству нового Дома культуры в Семенове
04 апреля 2025 12:41  [503] Арт-объекты с символикой нижегородских городов появились в Петербурге
03 апреля 2025 18:07  [592] 500-летние соляные колодцы вновь появились на мелеющей Волге в Балахне
03 апреля 2025 15:08  [699] Владимиру Путину подарили хохломских птичек
03 апреля 2025 11:23  [293] Завершились съемки сериала "Рослый" о генерале Великой Отечественной для Wink
03 апреля 2025 11:19  [420] Число зрителей растет в государственных театрах Нижнего Новгорода
Культура и отдых

Филипп Киркоров примерил пиджак нижегородского бренда "Хохлома"

07 апреля 2025 17:15  [120] Культура и отдых
Пиджак нижегородского бренда Хохлома х Алена Ахмадуллина примерил Филипп Киркоров

Фото: скриншот страницы Филиппа Киркорова

Звезда российской эстрады Филипп Киркоров примерил пиджак нижегородского бренда "Хохлома" в бутике, который в конце 2024 года открылся в столичном ГУМе.

Артист признался в соцсетях, что является фанатом русской темы. Во время шоппинга он ознакомился с коллекцией, созданной брендом "Хохлома" совместно с дизайнером Аленой Ахмадуллиной. 

В частности, поп-король примерил пиджак, созданный командой бренда под впечатлениями от ярких образов Киркорова. Вещь расшита вручную золотыми пайетками, символизирующими перья огненной жар-птицы, традиционной для хохломской росписи. "Хороший вкус!" - похвалил певец создателей пиджака. 

Но в итоге звезда шоу-бизнеса ушел из бутика не с пиджаком, а хохломскими предметами декора.

Ранее сообщалось, что президенту РФ Владимиру Путину презентовали хохломских птичек.

Также стало известно, что в центре Нижнего Новгорода появится новое культурное пространство, посвященное хохломской росписи. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
НХП Хохлома
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph