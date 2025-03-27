Филипп Киркоров примерил пиджак нижегородского бренда "Хохлома" Культура и отдых

Фото: скриншот страницы Филиппа Киркорова

Звезда российской эстрады Филипп Киркоров примерил пиджак нижегородского бренда "Хохлома" в бутике, который в конце 2024 года открылся в столичном ГУМе.

Артист признался в соцсетях, что является фанатом русской темы. Во время шоппинга он ознакомился с коллекцией, созданной брендом "Хохлома" совместно с дизайнером Аленой Ахмадуллиной.

В частности, поп-король примерил пиджак, созданный командой бренда под впечатлениями от ярких образов Киркорова. Вещь расшита вручную золотыми пайетками, символизирующими перья огненной жар-птицы, традиционной для хохломской росписи. "Хороший вкус!" - похвалил певец создателей пиджака.

Но в итоге звезда шоу-бизнеса ушел из бутика не с пиджаком, а хохломскими предметами декора.

Ранее сообщалось, что президенту РФ Владимиру Путину презентовали хохломских птичек.

Также стало известно, что в центре Нижнего Новгорода появится новое культурное пространство, посвященное хохломской росписи.