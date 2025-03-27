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Экономика

Рынок рублевых сбережений в I квартале вырос на 3,5%

07 апреля 2025 17:21  [88] Экономика

По оценке ВТБ, общерыночный объем рублевых пассивов в I квартале увеличился более чем на 1,8 трлн и достиг 55,5 трлн. Рост за три месяца – 3,5%. За аналогичный период прошлого года прирост составил 1,7 трлн рублей.  

«Рынок сбережений в прошлом году набрал большую скорость, и мы не ожидаем в 2025 году резкого торможения. Так, например, в марте объем рублевого рынка вырос примерно на 990 млрд рублей. Это даже больше показателей прошлого года – в марте 2024 года рост рынка составил 893 млрд рублей. Несмотря на то, что депозит традиционно считается классическим безрисковым инструментом для сбережений, сейчас он обеспечивает высокую доходность, сопоставимую с уровнем ключевой ставки. Это как раз тот случай, когда деньги сами себя зарабатывают», – прокомментировал руководитель департамента сбережений и зачислений Дмитрий Володин. 

ВТБ прогнозирует, что по итогам первого полугодия рублевый рынок сбережений в России достигнет 59 трлн рублей, а по итогам всего года превысит 65 трлн. По оценке аналитиков банка, россияне смогут заработать рекордные 9 трлн рублей процентного дохода.

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Теги:
ВТБ
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