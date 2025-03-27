Десятки коровьих черепов обнаружены в лесу в Нижнем Новгороде Общество

В лесу рядом с поселком Малиновая гряда в Нижнем Новгороде были обнаружены останки крупного рогатого скота. Об этом сообщили в группе программы "Кстати" во "ВКонтакте".

Местный житель, прогуливаясь по лесистой территории, заметил десятки коровьих черепов, разбросанных по земле. По его словам, останки пролежали здесь не один год. Он также обратил внимание, что неподалеку расположена водозаборная станция, а рядом проходят трубы с питьевой водой.

Как уточняется в сообщении, на место выезжали специалисты ветеринарной службы. В результате было вывезено 12 мешков костей.

В марте мы рассказывали об обнаружении человеческих костей на пляже в Чкаловске. Власти раскрыли тайну их появления в этом месте.