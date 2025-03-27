Арестованный завод под Нижним Новгородом выставили на торги за 110 млн рублей

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в Нижегородской области объявило о начале торгов по продаже арестованного имущества, включая крупный асфальтовый завод, расположенный в поселке Горбатовка на территории Дзержинска.
Как сообщили в отделе PR и коммуникаций компании "РТС-тендер", на аукцион выставлен промышленный комплекс, состоящий из зданий и земельного участка. Объекты находятся вблизи федеральной автотрассы М-7 "Волга". Начальная стоимость лота составляет 109,8 миллиона рублей.
Помимо завода, на торги также выставлена квартира в Нижнем Новгороде по адресу улица Верхнепечерская, 9. Жилая площадь составляет 62,1 кв. метра. Стартовая цена объекта — 7,1 миллиона рублей.
Еще одним лотом стал арестованный детский клуб с пристроем, расположенный на улице Памирской, 6а в Нижнем Новгороде. Площадь здания — 127 кв. метров, начальная цена — около 5,5 миллиона рублей.
Прием заявок на участие в аукционах открыт до 24 апреля. Сами торги состоятся 29 апреля.
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