Автолюбители превратили пустырь на месте "Электрона" в стихийную стоянку Общество

В Нижнем Новгороде участок, где ранее располагался кинотеатр "Электрон", стал неофициальной парковкой. Местные жители массово оставляют там автомобили, сообщает портал "ДомостройНН.РУ".

Кинотеатр был снесён в начале прошлого года. Причиной стали убытки: при ежедневной посещаемости в 50-70 человек объект приносил около 400 тысяч рублей убытков ежемесячно. С апреля 2023 года кинозал окончательно прекратил работу.

На освободившемся участке планировали построить жилой комплекс высотой 21 этаж. В проект также входили подземная автостоянка и небольшой двухзальный кинотеатр.

Реализацией застройки должна была заняться группа компаний "Каскад". Однако, судя по текущей ситуации, строительные работы так и не стартовали. Сейчас на месте бывшего "Электрона" образовалась импровизированная стоянка, которую облюбовали жители ближайших домов.