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Общество

Почти 9500 нижегородских школьников побывали в Волгограде в рамках проекта "Уроки с путешествием. 80-летие Победы"

08 апреля 2025 10:13  [86] Общество
Почти 9500 нижегородских школьников побывали в Волгограде в рамках проекта Уроки с путешествием. 80-летие Победы

Фото: Нижегородский центр развития воспитания детей и молодёжи "Сфера"

Почти 9,5 тысячи нижегородских десятиклассников уже побывали в Волгограде в новом сезоне межрегионального туристско-образовательного проекта «Уроки с путешествием. 80-летие Победы». 7 апреля в поездку отправились еще около 600 ребят. Это школьники из Богородского округа и нескольких районов Нижнего Новгорода.

Как напомнили в региональном министерстве образования и науки, проект способствует патриотическому воспитанию молодого поколения, помогает увлечь детей историей, углубить их знания о Великой Победе. Это соответствует целям нового национального проекта «Молодежь и дети», который реализуется в стране с 2025 году по поручению президента России Владимира Путина.
«Уроки истории начинаются для ребят прямо в поезде. Еще до прибытия в Волгоград дети слушают лекции о Сталинградской битве, выполняют интерактивные задания. Многие школьники заранее готовятся к поездке, изучают историю жизни своих родственников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Родословные, старые фотографии, рассказы прабабушек и прадедушек и места исторических сражений – все это сплетается в единую нить, ведущую к пониманию прошлого. Ребята с большим удовольствием делятся этими знаниями друг с другом», – рассказали в Нижегородском центре развития воспитания детей и молодёжи «Сфера».

«Мой прадед воевал в годы Великой Отечественной войны, он оставил после себя несколько фотографий того времени, также сохранились письма, которые он отправлял своим родственникам — в них столько боли за наш народ и столько отваги, веры в Победу! Когда нам сказали, что мы едем в Волгоград, я решил поделиться этими эмоциями с ребятами, которые поедут вместе со мной. Надеюсь, мой рассказ о прадедушке им понравится», – сказал ученик 10-го класса школы №30 им. Л.Л. Антоновой Вадим Наянов.

По информации министерства образования и науки Нижегородской области, с начала учебного года в путешествие в город-герой отправились уже 18 поездов с юными нижегородцами. В Волгограде школьники посещают музей-панораму «Сталинградская битва», мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, Волгоградский областной краеведческий музей, «Бункер Сталина» и Мемориально-исторический музей. Кроме того, для ребят организуют обзорные экскурсии по городу.

В свою очередь, в Нижнем Новгороде побывали уже все десятиклассники школ Волгоградской области. В столицу Приволжья прибыло почти 9,2 тысячи ребят на 17 поездах.
Напомним, в год празднования юбилея Великой Победы акцент в экскурсионной программе детей сделан на том, как жители Горького ковали Победу в тылу и почему Нижний Новгород одним из первых в стране получил почетное звание «Город трудовой доблести».

Межрегиональный туристско-образовательный проект «Уроки с путешествием» реализуется с 2023 года по инициативе родительского сообщества Нижегородской области. Проект был поддержан губернаторами Нижегородской и Волгоградской областей Глебом Никитиным и Андреем Бочаровым.

Развитие молодежного туризма – одна из задач нового национального проекта «Туризм и гостеприимство». Реализация этого нацпроекта в целом направлена на развитие туристской инфраструктуры, производство отечественной продукции для индустрии, подготовку кадров для отрасли.

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Теги:
День Победы Нацпроект школьники
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