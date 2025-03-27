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Экономика

Нижегородская область утвердила план поддержки индустрии детских товаров до 2030 года

08 апреля 2025 10:23  [109] Экономика
Нижегородская область утвердила план поддержки индустрии детских товаров до 2030 года

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал стратегический план развития индустрии детских товаров в регионе. Документ рассчитан до 2030 года и направлен на комплексную поддержку местных производителей. Об этом сообщили в облправительстве.

"Наличие качественной продукции для детей — важнейшая составляющая комфортной среды для воспитания нового поколения. Мы системно подходим к развитию отрасли: объединили предприятия в кластер, определили ключевые проблемы и разработали меры поддержки на региональном уровне", — отметил глава региона.

План был подготовлен региональным минпромом при участии Ассоциации индустрии детских товаров и Центра кластерного развития. Документ стал частью реализации федеральной "дорожной карты" на 2025-2030 годы.

По словам губернатора, в профильный кластер входят около 80 компаний. Это производители игрушек, одежды, мебели, бытовой химии и других товаров для детей. В 2023 году предприятиям кластера была оказана поддержка на сумму свыше 50 миллионов рублей.

С 1 июля в регионе стартует инициатива "Подарок новорождённому". Каждая семья при рождении ребёнка сможет получить электронный сертификат на 20 тысяч рублей для покупки детских товаров, произведённых участниками кластера. В ассортименте — более 200 наименований, включая мебель и средства гигиены.

Глава минпромторга Нижегородской области Максим Черкасов подчеркнул, что в России производится лишь около 30% детских товаров, представленных на рынке. Это открывает широкие возможности для роста.

"За последние два года мы предоставили более 17 миллионов рублей субсидий на покупку оборудования и развитие онлайн-продаж. Ещё 23 миллиона рублей компании получили в виде льготных займов. Также была оказана помощь в сертификации продукции и участии в выставках", — рассказал министр.

Новый план сохраняет уже зарекомендовавшие себя меры поддержки и предусматривает внедрение новых направлений. В частности, речь идёт о мониторинге потребностей образовательных учреждений, поддержке импортозамещающих проектов, внедрении бережливых технологий и создании преференций для региональных производителей на маркетплейсах.

Президент АИДТ Антонина Цицулина назвала документ ответом на реальные запросы бизнеса. По её словам, эффективное взаимодействие власти и предпринимателей позволяет региону занимать лидирующие позиции в отрасли.

Высоко оценили инициативы региона и на федеральном уровне. Заместитель министра промышленности и торговли РФ Иван Куликов отметил Нижегородскую область как один из передовых регионов в сфере развития индустрии детских товаров.

"Созданный кластер объединяет производителей мебели, косметики и других товаров для детей. В 2022 году был запущен механизм возмещения части затрат при реализации совместных проектов. На 2025 год в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено около 295 миллионов рублей", — сообщил Куликов.

Информацию о мерах поддержки бизнеса можно получить в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф) и по бесплатному телефону горячей линии 8 (800) 301-29-94.

Подписанный план реализуется в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Он направлен на развитие малого и среднего бизнеса, повышение производительности труда и создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности.

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Теги:
Глеб Никитин Дети Промышленность
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