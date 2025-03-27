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Происшествия

Скандал с подростками в нижегородском СНТ обернулся проверкой полиции

08 апреля 2025 10:46  [101] Происшествия
Скандал с подростками в нижегородском СНТ обернулся проверкой полиции

Полицейские начали проверку по факту возможных противоправных действий группы подростков на территории садоводческого товарищества в Приокском районе Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. 

Сигнал в органы внутренних дел поступил 5 апреля 2025 года от председателя СНТ "Дружба". В социальных сетях также появились сообщения о том, что подростки якобы громили дачные домики в садоводстве.

По информации полиции, в ходе проверки были установлены шестеро участников инцидента. Трое из них — дети 2012 и 2013 годов рождения.

Школьники пояснили, что хотели оборудовать в одном из садовых домов "штаб" для игры. Однако их действия заметила женщина, которая сделала замечание. Между ней и детьми произошёл конфликт.

На родителей троих несовершеннолетних были составлены административные протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Остальные подростки приглашены в отдел полиции вместе с законными представителями. Проверка продолжается.

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Теги:
Полиция проверки школьники
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