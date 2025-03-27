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Происшествия

Драка почтальона с водителем в Нижнем Новгороде закончилась проверкой Роструда

08 апреля 2025 12:20  [91] Происшествия
Драка почтальона с водителем в Нижнем Новгороде закончилась проверкой Роструда

Гострудинспекция Нижегородской области проводит проверку по факту группового несчастного случая, произошедшего на рабочем месте с двумя сотрудниками регионального филиала АО "Почта России". Об этом сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, утром 4 апреля 2025 года в отделении почтовой связи на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде неизвестный напал на двух работников. В результате нападения травмы получили 76-летний водитель и 41-летний почтальон.

Пострадавшие были доставлены бригадой скорой помощи в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у обоих ушибы мягких тканей головы. Травмы квалифицированы как лёгкие.

Поскольку пострадали сразу два сотрудника, инцидент классифицируется как групповой несчастный случай на производстве. Согласно статье 228.1 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан в установленный срок направить уведомление о происшествии в Гострудинспекцию.

Однако, как отмечают в надзорном органе, извещение от работодателя не поступило в срок, что расценивается как нарушение трудового законодательства.

"В настоящее время инспекция устанавливает все обстоятельства и причины случившегося", – сообщил главный государственный инспектор труда по Нижегородской области Илья Мошес.

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Теги:
Госинспекция труда Избиение Почта
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