Роман Зыков: "Молодежь - опора сегодняшнего дня и будущее России"

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

«Молодая Гвардия Единой России» запустила федеральный проект «ПолитЗавод». В нем могут принять участие молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Они пройдут очно-заочную образовательную программу по четырем направлениям: технолог предвыборного штаба, политический спикер, менеджер общественных проектов, политический SMM и дизайн.

Секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совфеда Владимир Якушев на пресс-конференции по запуску «ПолитЗавода» в ТАСС подчеркнул, что проект МГЕР - это возможность сформировать кадровый резерв для всей партийной инфраструктуры. Проект зарекомендовал себя – он действовал после основания «Молодой Гвардии Единой России» и был хорошо воспринят молодыми людьми.

«Это были не только те, кто затем пополнили ряды «Молодой Гвардии» и «Единой России». Большое количество участников «ПолитЗавода» потом привлекли к работе в исполнительных органах власти разного уровня, муниципалитетах. И сейчас проект важен. Мы видим молодых людей, которые мотивированы, которым это интересно. У них будет возможность повысить компетенции», - отметил он.

Председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов отметил, что финалисты проекта будут определены в ноябре 2025 года.

«Мы активно готовимся к выборам в Государственную Думу, формируем новый актив и готовим его к работе в избирательных штабах. В ходе проекта «ПолитЗавод» мы обучим молодых людей политическим технологиям. В качестве экспертов выступят лидеры мнений, федеральные спикеры, представители региональной политической элиты. Ожидаем, что участие в проекте примут тысячи молодых людей. По итогам мы отберем 500 победителей, которых интегрируем в работу региональных исполкомов «Единой России» и пригласим на стажировки в региональные и федеральные органы власти, Центральный штаб МГЕР. Также финалисты станут помощниками депутатов различных уровней», - сказал Демидов.

«В настоящее время наблюдается дефицит прикладных политических проектов для молодежи. В связи с этим существует очевидный дефицит кадров для страны. Проект «ПолитЗавод» решает вопрос вовлечения молодежи прикладной политической подготовки. Он направлен на профессиональный рост нового поколения политических управленцев и вовлечения их в сферу государственной политики, электоральных процессов и общественных проектов», – сказал первый заместитель председателя Комиссии по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Общественной палаты РФ Александр Асафов.

В заключение Владимир Якушев отметил, что одна из основных целей проекта, помимо образовательной, - подготовка качественного кадрового резерва.

«Мы рассчитываем, что участники проекта пополнят всю партийную структуру. Начинается она с первичного отделения. Поэтому будем направлять молодых людей, чтобы они стали кадровым резервом «Единой России», - подчеркнул секретарь Генсовета партии.

«Молодежь - опора сегодняшнего дня и будущее России. Потому амбициозным ребятам с горящими глазами так важно дать компетенции работы в общественно-политической сфере. Проект «ПолитЗавод» позволит передать молодежи опыт успешных политиков страны, выстроить траекторию развития и личностного роста. Участники приобретут уникальные навыки, которые позволят еще эффективнее служить людям и Отечеству», - прокомментировал Лидер Нижегородского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Роман Зыков.

Заявки на участие принимаются до 1 мая на официальном сайте проекта политзавод2025.рф, победители будут приглашены на стажировки в региональные и федеральные органы власти, Центральный штаб «Молодой Гвардии», станут помощниками депутатов различных уровней, а также будут интегрированы в работу региональных исполкомов «Единой России».