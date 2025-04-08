Без баталий, но с ветеранами: каким будет новый созыв думы Нижнего Новгорода Политика

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

В сентябре 2025 года в Нижнем Новгороде состоятся выборы в гордуму. В думе VII созыва — 35 депутатов. Среди них как ветераны, работающие в представительном органе более 15 лет, так и те, кто пока в начале политической карьеры. Одним из ярких примеров последних является Евгений Чинцов — участник патриотической программы "Время героев", который в 2024 году был избран депутатом и сразу занял пост председателя городской думы.

Эпоха острых дебатов, громких заявлений и политического эпатажа, ранее сопровождавших деятельность нижегородских депутатов, судя по всему, осталась в прошлом. Сегодня дума действует в более деловом и прагматичном ключе, сосредотачиваясь на решении городских вопросов и реализации социально значимых проектов.

Единственным серьёзным потрясением для думы VII созыва стало задержание в апреле 2024 года её тогдашнего председателя Олега Лавричева, которого обвинили в растрате и отмывании денежных средств.

Таким образом, нижегородская дума демонстрирует устойчивость, способность к быстрой адаптации и приверженность конструктивной работе, несмотря на отдельные кадровые и репутационные вызовы.

В новом составе думы будет уже не 35, а 39 депутатов. Четыре народных избранника станут представлять Кстовский округ, который в марте 2025 года вошел в состав Нижнего Новгорода.

Из действующих депутатов думу могут покинуть Карим Ибрагимов, Мария Самоделкина, Елена Аржанова, Оксана Дектерева, Владимир Амельченко, Анна Круглова, Денис Миронов. Кроме того, спикер думы Евгений Чинцов также пока не подал заявку на участие в предварительном партголосовании (заявки принимаются до 24 апреля).

Очевидно, что дума пополнится новыми депутатами. Из наиболее примечательных кандидатов на праймериз уже заявились Светлана Досаева, которая является женой депутата нижегородского Заксобрания Рустама Досаева. Также о своем намерении баллотироваться в думу объявил гендиректор нижегородского "Теплоэнерго" Дмитрий Сивохин.

Редакция НИА "Нижний Новгород" поговорила с политологами об особенностях предстоящих выборов в думу, а также о том, как новый депутатский корпус будет работать в интересах нижегородцев.

Так, Александр Прудник, старший научный сотрудник Института политической психологии, высказал уверенность в том, что от нового состава думы не следует ждать каких-то прорывных решений.

"Дело в том, что дума является своеобразным клубом нижегородской элиты. Туда входят кланами. Поэтому, если представитель клана занимает высокую позицию в экономике региона или в Заксобрании, то он делегирует своего представителя в думу. Этой традиции уже 20 лет, и она не меняется", - отметил политолог.

Он также добавил, что дума нового созыва вряд ли станет определять жизнь Нижнего Новгорода.

"Если мы говорим, что это не тот орган, который зафиксирован в формальных актах, а политический клуб, то он будет функционировать по своим законам. А все принципиальные решения, которые будут влиять на жителей Нижнего Новгорода, будет принимать нижегородское правительство во главе с губернатором", - заключил Прудник.

Доктор социологических наук, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ имени Лобачевского Сергей Судьин не ожидает серьезных баталий на предстоящих выборах в гордуму. По мнению эксперта, отсутствие серьезной политической конкуренции, однообразие политических программ, общее понимание стоящих перед страной проблем и путей их решения не располагает к дискуссиям.

"Изменения, конечно же, ожидаются, но они не будут революционными. Например, тренд на вовлечение ветеранов и участников СВО в принятие важных политических решений будет заметен и тут", - подчеркнул политолог.

Кроме того, указал Судьин, перед новой думой будут стоять достаточно серьезные задачи. "Включение Кстовского округа в черту Нижнего Новгорода, инициативы по реконфигурации Нижегородского района - это только очевидные моменты, а сколько всего еще!" - добавил политолог.

По его словам, свою часть ответственности должны осознавать и жители города, которым в сентябре представится возможность проявить свою электоральную активность.