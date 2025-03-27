Около 100 станций получат новые названия на Горьковской железной дороге Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

Горьковская железная дорога для удобства пассажиров и местных жителей переименует 95 остановочных пунктов, расположенных в границах магистрали. Унификация навигации позволит пассажирам лучше ориентироваться во время поездки.

Все остановочные пункты будут переименованы по названию близлежащих населенных пунктов или предприятий. Ранее они имели только цифровое обозначение километра.

На участке Ковров 1 – Нижний Новгород-Сортировочный:

· «273 км» будет переименован в «Мошачиха»

· «324 км» в «Каменево»

· «262 км» в «Гостюхинский карьер»

· «392 км» в «Юганец»

· «421 км» в «Авиабор»

· «429 км» в «Орловка»

· «431 км» в «Кондукторская»

На участке Нижний Новгород-Сортировочный – Котельнич 1:

· «747 км» в «Сюзюм»

· «435 км» в «Кузбасская»

· «506 км» в «Деяново»

На участке Сухобезводное – Лапшанга:

· «27 км» в «Восход»

· «55 км» в «Северный»

На участке Окская – Арзамас 2:

· «284 км» в «Тепло-Троицкое»

· «302 км» в «Осиновый Ключ»

· «281 км» в «Арапиха»

· «310 км» в «Килелей»

· «321 км» в «Лисьи Ямки»

На участке Муром 1 – Арзамас 2:

· «386 км» в «Котика»

· «409 км» в «Ламповый»

· «306 км» в «Зарматовское»

На участке Арзамас 2 – Канаш:

· «604 км» в «Коминтерн»

· «614 км» в «Киберли»

· «623 км» в «Буртасы»

· «632 км» в «Техникум»

· «645 км» в «Новые Ачаксы»

· «652 км» в «Туруново»

· «661 км» в «Кармамей»

На участке Владимир – Окатово:

· «18 км» в «Неврюево»

· «30 км» в «Климовская»

· «42 км» в «Вижница»

· «56 км» в «Александровка»

· «71 км» в «Нечаевская-Владимирская»

· «10 км» в «Мостострой»

· «46 км» в «Ягодная»

На участке Новки 1 – Ковров 1:

· «243 км» в «Дарьино Озеро»

· «253 км» в «Клязьма»

На участке Ковров 1 – Муром 1:

· «34 км» в «Новлянка»

· «92 км» в «Новинки»

· «32 км» в «Шульгино»

· «67 км» в «Уваровка»

· «89 км» в «Павловское»

На участке Матанцы – Сусловка:

· «173 км» будет переименован в «Шарлюг»

· «233 км» в «Пушма»

· «32 км» в «Зяблец»

· «41 км» в «сады Мавридичи»

· «44 км» в «сады Рябинушка»

· «50 км» в «Комарово»

· «62 км» в «Высоково-Кировское»

· «79 км» в «Таланники»

На участке Поздино – Пибаньшур:

· «1021 км» в «Чуваши»

· «1147 км» в «сады Кузьминка»

· «1150 км» в «сады Локомотив»

· «1169 км» в «Качкашур»

· «1177 км» в «Октябрьский»

· «1185 км» в «Кестым»

На участке Яр – Лесная:

· «92 км» в «Турундаевская»

· «23 км» в «Бозино»

· «8 км» в «Пудем»

На участке Котельнич 1 – Лянгасово:

· «901 км» в «Зелёный»

· «907 км» в «Бобыли»

· «932 км» в «Сарбаи»

На участке Зеленый Дол – Яранск:

· «108 км» в «Интеграл»

· «137 км» в «Опта»

· «126 км» в «Лесная»

· «131 км» в «Таёжная»

· «151 км» в «Хорошавинский»

· «43 км» в «Красногорский»

На участке Красный Узел – Канаш:

· «252 км» в «Огонёк»

· «235 км» в «Мирный»

· «265 км» в «Тойси»

· «275 км» в «Алшихово»

· «289 км» в «Чагаси»

На участке Канаш – Чебоксары:

· «28 км» в «Тохмеево»

· «32 км» в «Мамликасы»

· «46 км» в «Сюлескеры»

· «74 км» в «Шивбоси»

· «91 км» в «Ухманы»

· «9 км» в «Чебоксары 2»

· «38 км» в «Визикасы»

На участке Канаш – Свияжск:

· «722 км» в «Казаково»

· «684 км» в «Малые Кибечи»

На участке Дербышки – Агрыз:

· «934 км» в «Каменный карьер»

· «942 км» в «Мухино»

· «962 км» в «Усть-Люга»

На участке Кама – Солдатка:

· «1253 км» в «Большой Гондыр»

· «1331 км» в «Тёмное»

На участке Красный Узел – Канаш:

· «133 км» в «Ушаковка»

· «148 км» в «Кечушево»

· «98 км» в «Комсомольский»

Кроме того, на участке Окская – Мыза пост «325 км» будет переименован в «Новопавловка», на участке Нижний Новгород-Сортировочный – остановочный пункт 58 км о.п. «58 км» получит название «Заволжье-Пассажирское», на участке Петушки – Владимир 1 о.п. «170 км» будет переименован в «Угор», на участке Нечаевская – Муром 1 о.п. «232 км» получит название «Георгиево», а на участке Киров – Матанцы о.п. «9 км» будет переименован в «улица Лепсе».