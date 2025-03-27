Одиннадцать Дней поставщика пройдет в Нижегородской области в 2025 году Экономика

Фото: минпром Нижегородской области

Одиннадцать Дней поставщика для субъектов МСП с участием крупных предприятий пройдет в Нижегородской области в 2025 году в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«На отраслевых Днях поставщика крупные региональные организации рассказывают о своих потребностях, а также о том, как принять участие в их программах закупок. Поставщики презентуют свои производственные возможности. В таком формате Дни поставщика мы проводим уже четвертый год. За это время во встречах приняло участие более 3200 представителей малого и среднего бизнеса региона. Мероприятия вызвали большой отклик со стороны как крупных компаний, так и потенциальных поставщиков», - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

В этом году в Днях поставщика примут участие крупнейшие заказчики из отраслей медицинского производства, ритейла, сферы пассажирских перевозок и логистики, металлургии, строительства, автомобилестроения, нефтехимии. Также запланированы Дни поставщика с крупными промышленными предприятиями Дзержинска и с госкорпорацией «Росатом».

«На Днях поставщика мы организуем работу регионального центра «Мой бизнес». Специалисты проводят консультации по инструментам федпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», а также других региональных и федеральных программ развития, которые помогают предпринимателям «дорасти» до уровня поставщика крупной компании», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Первый День поставщика состоится 29 апреля в 11.00 в Дзержинске. В мероприятии примут участие представители Минпрома Нижегородской области, администрации Дзержинска, а также организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства Нижегородской области. В качестве заказчиков выступят ООО «Фест-Логистик» (металлообработка), АО «Мовен-НН» (производство холодильного и вентиляционного оборудования), ООО «РусСилика» (химическое производство), АО «Нипом» (производство электротехнического оборудования), ООО ЗХО «Заря» (производство спецоборудования).

Участниками Дня поставщика могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие на территории Нижегородской области более одного года в сфере производства товаров, работ и услуг.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работа по поддержке предпринимателей в этом направлении продолжается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».