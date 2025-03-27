Отели Анапы снижают цены в июне почти на 20% Общество

К летнему сезону отели Анапы значительно снижают цены, особенно заметное падение стоимости наблюдается в июне. Об этом информирует пресс-служба Ассоциации туроператоров (АТОР), ссылаясь на данные исследования консалтинговой компании BUTLER Hospitality.

Уже в середине марта среднесуточные тарифы в отелях Анапы начали снижаться. Наибольшее падение цен зафиксировано в бюджетных гостиницах без бассейнов. В АТОР отмечают, что наибольшие скидки будут предложены в июне, а в сентябре, с увеличением спроса, цены начнут расти.

Как сообщает телеканал "360", в этом году в Анапе насчитывается 585 классифицированных средств размещения, среди которых 8 пятизвёздочных отелей, 51 четырёхзвёздочный, 183 трёхзвёздочных, 14 однозвёздочных и 276 гостиниц без звёзд.

Наибольшее снижение цен зафиксировано в двухзвёздочных гостиницах. В среднем стоимость проживания на курорте снизилась на 13,8%. В июне цены на номера будут ниже на 18,5%, в июле — на 14,9%, а в августе — на 12,6%.

Вице-президент Альянса турагентств России Александр Мкртчян ранее заявил, что этим летом ожидается значительный рост потока туристов на курорты Краснодарского края. По его мнению, даже в районе Анапы, где пляжи наиболее всего пострадали из-за инцидента с разливом мазута в Чёрном море, количество отдыхающих не уменьшится.