Центры "Мой бизнес" Нижегородской области и Республики Дагестан заключили соглашение о сотрудничестве Экономика

Фото: минпром Нижегородской области

Центры «Мой бизнес» Нижегородской области и Республики Дагестан заключили соглашение о сотрудничестве. Оно было подписано в ходе бизнес-миссии нижегородской делегации в Дагестан, которая проходит с 8 до 10 апреля. Делегацию региона возглавил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Также в ее состав вошли специалисты инфраструктуры поддержки бизнеса Нижегородской области и представители 15 нижегородских предприятий.

«Мы всегда открыты к сотрудничеству и обмену опытом с коллегами из других регионов. В рамках соглашения с центром «Мой бизнес» Республики Дагестан планируем делиться своими наработками и внимательно изучать их лучшие практики. Совместно мы будем организовывать образовательные мероприятия, проводить семинары и тренинги, привлекать к работе ведущих экспертов в различных областях», – рассказал Максим Черкасов.

Документ подписали директор Корпорации развития промышленности и предпринимательства Нижегородской области Иван Разуваев и директор Центра поддержки предпринимательства Республики Дагестан Иса Мигитинов в присутствии Максима Черкасова и министра промышленности и торговли Республики Дагестан Низама Халилова. Центры «Мой бизнес» регионов входят в структуру организаций, подписавших соглашение.

Также в рамках бизнес-миссии в Республику Дагестан планируется проведение переговоров нижегородский компаний с потенциальными партнерами, посещение промышленных предприятий региона.

Напомним, в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф) можно узнать обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях. Центр действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301 29 94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.