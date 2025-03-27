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Экономика

Глеб Никитин и Герман Греф дали старт ИТ-олимпиаде по кибербезопасности для школьников

08 апреля 2025 17:07  [85] Экономика
Глеб Никитин и Герман Греф дали старт ИТ-олимпиаде по кибербезопасности для школьников

Фото: пресс-служба Сбера

8 апреля в Москве на площадке координационного центра правительства Российской Федерации состоялась торжественная церемония открытия международной олимпиады по кибербезопасности для школьников.

Мероприятие проходит при поддержке правительства РФ. В организации олимпиады участвуют правительство Нижегородской области, автономные некоммерческие организации «Горький Тех» и «НЕЙМАРК», а также «Союз информатиков Кубы». Генеральным партнёром выступает ПАО Сбербанк, а технологическим партнёром — международная школа программирования и математики «Алгоритмика».

В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя Правительства РФ и руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент Сбербанка Герман Греф.

Выступая на мероприятии, Дмитрий Григоренко подчеркнул, что информационные технологии являются ключевым инструментом цифровой трансформации, способным сделать жизнь людей удобнее и повысить эффективность экономики. Однако, по его словам, технологии не смогут работать без специалистов, которые умеют правильно их применять. Он отметил, что в России уже активно внедряются решения на базе искусственного интеллекта, создаются отечественные ИТ-продукты и развиваются цифровые сервисы для граждан. При этом за всеми этими процессами, как отметил Григоренко, стоит человек. Он подчеркнул, что квалифицированные ИТ-кадры востребованы не только в России, но и по всему миру. По его мнению, интерес участников олимпиады к ИТ даже в юном возрасте говорит о том, что у отрасли есть надёжное будущее.

К участию в международной олимпиаде приглашаются школьники в возрасте от 14 до 18 лет из разных стран. Зарегистрироваться можно до 18 апреля 2025 года на официальном сайте проекта.

После регистрации участникам будет предложено пройти тестовые задания и получить электронный сертификат, подтверждающий уровень их ИТ-компетенций. До 18 апреля школьникам предстоит решить 15 индивидуальных задач, связанных с вопросами кибербезопасности.

Успешно справившиеся с первым этапом получат возможность принять участие в командном полуфинале, где им предстоит решать задачи в таких направлениях, как искусственный интеллект, криптоанализ, реверс-инжиниринг и алгоритмическое программирование.

Финальный этап олимпиады состоится с 30 мая по 3 июня в Нижнем Новгороде, на базе кампуса «Школы 21». В него пройдут 100 участников, набравших наибольшее количество баллов.

Глеб Никитин отметил, что международная олимпиада по кибербезопасности — это уникальная платформа, объединяющая талантливую молодежь со всего мира. По его словам, участие школьников из разных стран — это вклад не только в их профессиональное развитие, но и в формирование глобального сообщества технологических лидеров. Он также подчеркнул символичность того, что церемония награждения победителей пройдёт в рамках юбилейной международной конференции «ЦИПР» в июне в Нижнем Новгороде.

Герман Греф в своём выступлении отметил, что информационные технологии позволяют по-новому воспринимать окружающий мир и устанавливать связи между сложными процессами, которые ранее казались несвязанными. Он подчеркнул, что для этого необходимо владеть полным технологическим стеком. По его мнению, человечество находится на пороге масштабных открытий, и именно нынешнее поколение школьников имеет возможность заглянуть за горизонт знаний, ранее недоступных. Он пожелал участникам успехов в этом увлекательном пути и выразил уверенность, что у них всё получится, поскольку участие в олимпиаде требует уверенности в себе.

Проведение подобных мероприятий соответствует задачам нового национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», реализация которого начнётся в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина.

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Теги:
IT Нацпроект Олимпиада
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