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Общество

Более 300 будущих родителей приняли участие в образовательном лектории ко Всероссийскому Дню беременных

08 апреля 2025 17:10  [90] Общество

Во Всероссийский День беременных, 7 апреля, в Нижнем Новгороде прошел пятый, юбилейный, информационно-образовательный лекторий для нижегородских пар, ожидающих появления ребенка. Он организован нижегородским родильным домом №4 при поддержке министерства здравоохранения Нижегородской области и Штаба общественной поддержки «Единой России». В нем приняли участие более 300 будущих родителей.

«Для нас стало уже доброй традицией два раза в год, во Всероссийские дни беременных – 7 апреля и 7 октября, проводить для будущих родителей образовательный лекторий. Для молодых мам и пап мы подготовили большую программу, чтобы они смогли получить максимум полезной достоверной информации от наших акушеров-гинекологов, анестезиологов, детских докторов, психолога, сексолога, юриста. Все лекции читаются в доступной форме», - отметила главный врач роддома №4 Ленинского района им. А.Ф. Добротиной Эльвира Биткина. 

Так, будущие родители получили консультации от специалистов в области материнства, детства и родовспоможения, а также приняли участие в тематических акциях, где эксперты рассказали о немедикаментозных методах обезболивания родов, преимуществах грудного вскармливания, мерах социальной поддержки в связи с рождением ребенка. Кроме того, они смогли принять участие в мастер-классах по правильному дыханию во время родов, выборе коляски для малыша, арт-терапии. Также в рамках лектория состоялась традиционная акция «Два сердца»: участники лектория смогли услышать сердцебиение своего малыша с помощью метода кардиотокографии.

«Беременность – это особое время в жизни каждой женщины, и мы стремимся сделать его максимально комфортным, - подчеркнула начальник отдела детства и родовспоможения Минздрава Нижегородской области Марина Семерикова. - В рамках Пятилетия семьи, объявленного губернатором Глебом Никитиным на 2025-2030 годы, особое внимание уделяется поддержке будущих мам. Специальные лектории помогают женщинам получить ответы на все волнующие вопросы о беременности и родах, способствуя рождению здоровых малышей».

Участницы лектория отметили важность таких встреч. 

«У меня первая беременность, долгожданная. Очень волнительно. Хочу узнать, как вести себя с малышом в первые дни после его рождения», - сказала одна из участниц Анна Шашуева.
«Счастье действительно рождается, и беременность – это волшебное тому подтверждение. Женщина в ожидании малыша расцветает, становится особенно прекрасной, но вместе с тем появляются естественные тревоги. Очень важно, чтобы будущие мамы получали поддержку и информацию, и такие мероприятия, несомненно, помогают справиться с волнением и наслаждаться этим удивительным периодом», - отметила сенатор РФ, руководитель Штаба общественной поддержки Ольга Щетинина.

Проведение информационно-образовательного лектория направлено на повышение статуса беременной женщины, популяризацию семейных ценностей, осознание обществом важности создания семей и рождения детей. С 2025 года в России по поручению Президента Владимира Путина начал действовать национальный проект «Семья». Ранее, подводя итоги Года семьи, глава Нижегородской области Глеб Никитин объявил 2025-2030 годы Пятилетием семьи в регионе. 

«Это здорово и почетно делать одно важное общее дело – развивать институт семьи. Мы рады присоединиться к дружной работе. У нас одна цель – сделать так, чтобы беременность и рождение ребенка были не поводом для стресса, а временем поддержки и уверенности. Главное – чтобы будущие родители чувствовали: они не одни, мы рядом», – сказал директор АНО «Институт демографического развития» Евгений Журавлев.

Выстраивание системы мер поддержки семей с детьми от рождения и до совершеннолетия – приоритет народной программы «Единой России» и партийного проекта «Крепкая семья». В рамках реализации программы постоянно совершенствуются меры социальной поддержки, появляются новые форматы.

Напомним, национальный проект «Семья» начал действовать в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Новый нацпроект является преемником действовавших ранее нацпроектов «Демография» и «Культура». Он включает в себя семь федеральных проектов: «Поддержка семьи», «Семейные ценности», «Культура для семьи», «Пушкинская карта», «Старшее поколение», «Охрана материнства и детства», «Многодетная семья».
 

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

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Теги:
Беременность Единая Россия
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