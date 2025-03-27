Иностранца обнаружили мертвым у железной дороги вблизи Нижнего Новгорода

Следственное управление СК России по Нижегородской области начало проверку по факту гибели мужчины, тело которого было найдено в Балахнинском округе. Как сообщили в ведомстве, погибший, предположительно, является гражданином Чехии.
По данным NewsNN, перед трагедией иностранец находился в Нижнем Новгороде, где у него произошел конфликт с супругой. Причиной ссоры могла стать ревность. Также сообщается, что мужчина, возможно, употреблял алкоголь, после чего направился к знакомому в поселок Большое Козино.
Тело было обнаружено вблизи железнодорожных путей, проходящих рядом с населенным пунктом. По предварительной версии, причиной смерти могло стать самоубийство.
Окончательные обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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