Иностранца обнаружили мертвым у железной дороги вблизи Нижнего Новгорода Происшествия

Следственное управление СК России по Нижегородской области начало проверку по факту гибели мужчины, тело которого было найдено в Балахнинском округе. Как сообщили в ведомстве, погибший, предположительно, является гражданином Чехии.

По данным NewsNN, перед трагедией иностранец находился в Нижнем Новгороде, где у него произошел конфликт с супругой. Причиной ссоры могла стать ревность. Также сообщается, что мужчина, возможно, употреблял алкоголь, после чего направился к знакомому в поселок Большое Козино.

Тело было обнаружено вблизи железнодорожных путей, проходящих рядом с населенным пунктом. По предварительной версии, причиной смерти могло стать самоубийство.

Окончательные обстоятельства произошедшего устанавливаются.