Апрельская зима: как выглядит засыпанная снегом Покровка Общество

Нижний Новгород оказался во власти непогоды — с 6 апреля город засыпает снегом. По прогнозам синоптиков, до конца дня 8 апреля может выпасть до 40% месячной нормы осадков. В регионе объявлено штормовое предупреждение: ожидаются порывы ветра до 20 м/с и гололёд. Как апрельская зима преобразила пешеходную улицу Большую Покровскую — смотрите в нашем фоторепортаже.

Фото: Кира Мишина