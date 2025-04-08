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Общество

Апрельская зима: как выглядит засыпанная снегом Покровка

08 апреля 2025 18:17  [101] Общество

Нижний Новгород оказался во власти непогоды — с 6 апреля город засыпает снегом. По прогнозам синоптиков, до конца дня 8 апреля может выпасть до 40% месячной нормы осадков. В регионе объявлено штормовое предупреждение: ожидаются порывы ветра до 20 м/с и гололёд. Как апрельская зима преобразила пешеходную улицу Большую Покровскую — смотрите в нашем фоторепортаже.

Фото: Кира Мишина

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Апрельская зима
Апрельская зима
Апрельская зима
Апрельская зима
Апрельская зима
Апрельская зима
Апрельская зима
Апрельская зима
Апрельская зима

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Теги:
весна Снег
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Фоторепортажи
Апрельская зима: как выглядит засыпанная снегом Покровка
08 апреля 2025 18:17Апрельская зима: как выглядит засыпанная снегом Покровка
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