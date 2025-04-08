Апрельская зима: как выглядит засыпанная снегом Покровка

Нижний Новгород оказался во власти непогоды — с 6 апреля город засыпает снегом. По прогнозам синоптиков, до конца дня 8 апреля может выпасть до 40% месячной нормы осадков. В регионе объявлено штормовое предупреждение: ожидаются порывы ветра до 20 м/с и гололёд. Как апрельская зима преобразила пешеходную улицу Большую Покровскую — смотрите в нашем фоторепортаже.
Фото: Кира Мишина
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+