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Экономика

Нижегородская область показала самую низкую инфляцию в ПФО в феврале

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Нижегородская область показала самую низкую инфляцию в ПФО в феврале

Годовая инфляция в феврале 2025 года увеличилась в 11 из 14 регионов Приволжского федерального округа. Такие данные приводит пресс-служба Волго-Вятского главного управления Банка России.

По округу в целом инфляция в феврале составила 10,3%.

Наименьший показатель зафиксирован в Нижегородской области — 9,5%. Это объясняется замедлением темпов роста цен на услуги. Особенно сдержанно вели себя цены на зарубежный туризм.

Кроме того, в феврале снизилась стоимость подписки на онлайн-видеосервисы. В прошлом году, напротив, она демонстрировала рост.

В Банке России отмечают, что годовая инфляция в стране по-прежнему значительно превышает целевой ориентир в 4%. Чтобы добиться возвращения к цели в 2026 году, регулятор намерен длительное время сохранять высокие процентные ставки.

"При высокой ключевой ставке выгоднее положить деньги на вклад, а не покупать в кредит. Это позволит ограничить избыточный спрос, и инфляция замедлится", — говорится в сообщении Центробанка.

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Теги:
Инфляция ЦБ РФ Цены
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