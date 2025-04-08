Экс-таможенника осудят за вымогательство премий у подчиненных в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: Кирилл Мартынов, архив НИА "Нижний Новгород"

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении экс-сотрудника Приволжской оперативной таможни. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

По данным следствия, в 2024 году начальник одного из отделов таможни потребовал от своих подчиненных вернуть часть полученных ими квартальных премий. Общая сумма, которую он незаконно присвоил, составила 190 тысяч рублей.

Незаконные действия были выявлены сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области. Расследование проводилось Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета России.

Транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение и направил дело в Нижегородский районный суд для рассмотрения по существу.