150 финалистов программы "Команда Нижегородской области" войдут в состав резерва управленческих кадров региона Политика

Фото: пресс-служба КУПНО

Торжественная церемония подведения итогов образовательной программы «Команда Нижегородской области» и награждение победителей проекта состоялись на площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО). Финалистами программы стали 150 человек, которые войдут в состав резерва управленческих кадров Нижегородской области.

Программа развития управленческих команд муниципалитетов реализуется правительством Нижегородской области совместно с КУПНО и Нижегородским институтом управления — филиалом РАНХиГС. Проект направлен на формирование профессионального сообщества высокопотенциальных лидеров муниципальных образований региона, отвечающего требованиям и вызовам времени.

В мероприятии приняли участие сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Ирина Гусева, депутаты Государственной Думы РФ Роман Любарский и Артем Кавинов, заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков, генеральный директор фонда «Всероссийский центр изучения общественного мнения» (ВЦИОМ) Константин Абрамов, заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Алексей Антонов, председатель городской Думы г. Нижнего Новгорода Евгений Чинцов, председатель Совета муниципальных образований Нижегородской области, мэр города Арзамаса Александр Щелоков, ректор КУПНО Роман Марков, руководитель образовательного проекта «Команда Нижегородской области» Мария Самоделкина.

«Вы – настоящая команда, команда Нижегородской области! Здесь собрались те, кому небезразличен родной регион, родные муниципалитеты, кто искренне хочет сделать жизнь людей лучше, кто чувствует чужую боль, кто умеет сострадать. В команде всегда легче решать любую проблему. Растите, мечтайте, вместе двигайтесь вперед! С теплотой вспоминаю, что моя карьера как сопредседателя ВАРМСУ началась именно в этом зале Корпоративного университета правительства Нижегородской области. Приятно снова быть здесь на подведении итогов такого важного проекта», - отметила Ирина Гусева.

Всего на проект было подано 3 484 заявки от представителей 51 муниципалитета Нижегородской области. По итогам отборочных процедур было выбрано 260 человек, из которых сформированы 25 команд для прохождения обучения.

«Проект «Команда Нижегородской области» стал в том числе важным инструментом сбора «обратной связи» от муниципалитетов, о том, что их беспокоит, на что следует обратить внимание на уровне региона. Еще одна из важных задач проекта – познакомить и объединить амбициозных представителей муниципалитетов, создать благоприятную среду для их общения, разработки совместных проектов, обмена лучшими практиками. Желаю победителям программы расти, повышать свой профессиональный уровень, пробовать себя на новых должностях не только на муниципальном, но и на региональном уровне», - рассказал Егор Поляков.

В рамках образовательной программы под руководством наставников – глав и заместителей глав местного самоуправления участники работали над собственными проектами, способствующими развитию муниципалитетов. Было разработано 25 проектов в сфере спорта, образования, благоустройства городской среды, помощи участникам СВО и др., по результатам рейтинга определены 10 лучших.

Среди них такие проекты, как «Уголок семейного счастья» - по укреплению института семьи в Ветлуге, «Невоевавшие окопы» - по сохранению исторической памяти в Кстовском округе, центр «Новые возможности»» в Павлове - по поддержке ветеранов СВО и их семей, организация медицинской помощи для участников СВО по принципу «Единого окна» в Арзамасе, «Парк Победы. Живая история» по созданию многофункционального патриотического пространства в Спасском округе, медиапроект «В деревне - жить!» - по формированию положительного образа территории Воскресенского округа, «Бугров бы одобрил…» - по развитию туризма в Володарске, муниципальный приют для бездомных животных в Городце, «Бережливая столица России» - по повышению эффективности использования муниципального имущества в Нижнем Новгороде, «БлагоДать. Бизнес во благо» - по социальной адаптации в Кстовском округе.

В образовательной программе принимали участие команды, состоящие из муниципальных служащих, депутатов представительных органов власти, предпринимателей, представителей предприятий и учреждений, а также членов общественных организаций. Программа включала в себя пять модулей, рассчитанных на 144 академических часа, обучение проходило в формате очных и дистанционных лекций, решения кейсов, экспертных консультаций.

«Исходя из личного опыта, могу сказать, что для любого человека, настроенного на достижение успеха, завершение обучения означает только то, что пройден первый или очередной этап саморазвития. В полной мере это относится и к выпускникам проекта «Команда Нижегородской области». Впереди еще немало испытаний, ведь учиться мы не перестаем на протяжении всей жизни. Уверен, что полученные знания станут основой для дальнейшего роста участников проекта, и своим трудом молодые профессионалы принесут реальную пользу городу и региону. Искренне желаю ребятам новых побед и свершений!» - сказал Евгений Чинцов.

«В любом образовательном проекте очень важна практическая составляющая. Участники проекта не только прошли обучение по модулям «Тренды муниципального управления», «Точки роста муниципалитета», «Личная эффективность», «Управление человеческими ресурсами и командами», «Образ муниципального служащего». Они смогли сразу же применить на практике полученные знания, создать командные проекты по оптимизации работы в администрациях и развитию социальной повестки. Это проекты, которые в конечном счете должны улучшить жизнь людей в конкретных муниципалитетах», - отметила Мария Самоделкина.